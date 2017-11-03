Hücre evine baskın: 1 şehit 9 yaralı

EL BOMBALI SALDIRI

Güvenlik güçleri, Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir binaya girdikleri sırada çatışma çıktı ve terörist tarafından bir el bombası atıldı. Patlamada 1’i ağır 10 polis yaralandı. Ağır yaralı Özel Harekât Polisi Ahmet Alp Taşdemir tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada bir terörist öldürüldü. Çatışmanın meydana geldiği bölgede bulunan bazı okulların öğrencileri evlerine gönderildi.



‘BİZİ ŞEREFLENDİRDİ’

Şehidin, İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşayan ve İsabey Camisi’nde imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir, “Doğduğunda rabbim bizi şereflendirmişti. Şehit oldu şehadetiyle bizi şereflendirdi. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu” diye konuştu.



Çatışmadan sonra sürdürülen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü mensubu suçlamasıyla arananlardan 8’i yakalandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, çatışmayla ilgili açıklamasında, “Esasen polis kardeşlerimizin yaralanmasının sebebi, terörist evde bulunan çocukları bir şekilde kalkan olarak kullandığı için. Eşi var. O ve çocuklar zarar görmesin diye emniyet güçlerimizin gözettiği itina ve dikkat bu şekilde bir sonuca yol açmıştır” dedi.