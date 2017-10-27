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    Hücre evindeki fotoğraf gerçeği ortaya çıkardı

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 07:55 | Son Güncelleme:

    Hücre evine yapılan baskında ele geçen fotoğraf, DEAŞ'ın FETÖ ile bağlantısını gözönüne serdi. Sözde DEAŞ bayrağıyla poz veren militanın telefonundan Gülen fotoğrafları ve Yurtta Sulh Konseyi’nin yazışmaları çıktı. Babasının da FETÖ’den tutuklandığı öğrenildi.

    Türkiye’yi kıskaca almak isteyen FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinin aynı perde arkasından yönetildiği günyüzüne çıktı. İstanbul İl Jandarma ekiplerince Silivri’de hücre evine düzenlenen operasyonda ele geçirilen bir fotoğraf ile düğmeye basıldı. 4 Ekim 2017’de o fotoğraf karesinden yola çıkan jandarma ekipleri, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da eşzamanlı baskınlar düzenledi. 7’si İstanbul, 1’i Ankara, 1’i de Tekirdağ’da gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    TELEFONDA DARBE YAZIŞMALARI BULUNDU

    Yeni Şafak’ın ulaştığı o fotoğrafta, DEAŞ’ın sözde bayrağının önünde poz veren militanlardan biri olan F.Ö. ile ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. DEAŞ militanı F.Ö.’nün telefonundan Fetullah Gülen’e ait fotoğraflar ve Yurtta Sulh Konseyi’ne ait yazışmalar çıktı. F.Ö.’nün babası S.Ö.’nün de Fetullahçı Terör Örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Operasyonda 2 silah, 1 de av tüfeğine el kondu. Silahların hangi suçlarda kullanıldığına ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

    DEAŞ’IN VIDEOLARINI SESLENDİREN İSİM

    Ankara’da yaşayan A.K. isimli arkadaşının evinde yakalanan A.Ç.’nin de Suriye’ye gidip gelen militanlardan olduğu belirtildi. Kod adı Ebu Hureyrah olduğu belirlenen A.Ç.’nin, DEAŞ militanlarıyla Telegram üzerinden iletişim kurduğu saptandı. Ayrıca A.Ç.’nin telefonunda kayıtlı 2 kişinin örgüte üye olmaktan yakalandığı öğrenildi. A.Ç.’nin yakalandığı evde elbise dolabı içinde bir ses sistemi bulundu. Örgütün sözde şeri kadısı olarak yayın yapan A.Ç.’nin bu sistemle, YouTube’a yüklenen DEAŞ videolarını seslendirdiği tespit edildi.
    YAPILAN ARAMADA FETÖ BULGULARI ÇIKTI

    Şüphelilerden A.K.’nin bir televizyon kanalında sözleşmeli personel olarak çalıştığı belirlendi. A.K.’nin evinde yapılan aramalarda ise 2 Zaman Gazetesi kupürü, 1 Bank Asya reklam kupürü, 1 Bank Asya reklam tişörtü, 2 pasaport bulundu.

    Söz konusu fotoğrafta yer alan M.P. isimli şahsın telefonunda ise Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk’a ait videolar çıktı. Yine aynı fotoğrafta yer alan DEAŞ’lı diğer teröristlerin isimlerinin Z.A., S.Ö., D.A.A., A.K., C.T. ve M.A. olduğu öğrenildi.
    Baba FETÖ’cü oğulları DEAŞ’çı
    FETÖ-DEAŞ işbirliği İstanbul İl Jandarma ekiplerinin operasyonuyla ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre DEAŞ üyesi F.Ö.’nün babası S.Ö.’nün, FETÖ üyeliği nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. S.Ö.’nün, gençleri toplayarak eşinin akrabasına ait bir evde Fetullah Gülen’in yasak yayınlarını okuyup kamp yaptırdığı tespit edildi. S.Ö., 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra çok sayıda kitap ve evrakı evin bahçesinde yaktıkları ihbarıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
    3 çocuk babası olan S.Ö.’nün F.Ö. isimli oğlu DEAŞ operasyonu kapsamında tutuklandı. Diğer oğlu S.Ö.’nün de aynı operasyon kapsamında hakkında işlem yapıldığı, oğul S.Ö.’nün Suriye’de olma ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

    Hücre evindeki fotoğraf gerçeği ortaya çıkardı

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , gazete , militan , terörist
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