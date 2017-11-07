Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Hubble Teleskobu'nun galaksi tuvalinde asteroid lekeleri

    Hubble Teleskobu'nun galaksi tuvalinde asteroid lekeleri

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 09:10 | Son Güncelleme:

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobunun "Frontier Fields" (Sınır Bölgeleri) projesi kapsamında kaydettiği uzak galaksi görüntülerinden örnekler yayımladı.

    NASA'nın internet sitesinde yayımlanan görüntülerde, dünyaya olan uzaklığına göre ışıkları kırmızıdan sarıya, maviden beyaza kadar çeşitli renklerde yeryüzüne ulaşan galaksi yansımaları içinde yay biçimli çizgisel lekeler olduğu görülüyor.

    Bu lekeler aslında Hubble uzaktaki galaksileri görüntülemeye çalışırken, "davetsiz misafir" olarak fotoğrafa asteroidler girdi.

    Dünya'ya görece yakın bir mesafede olan, yaklaşık 160 milyon yıl uzaktaki asteroitler, milyarlarca ışık yılı ötedeki galaksilerin önüne geçtiğinde bu görüntü yanılsamaları ortaya çıktı. Bu yanılsamalar fotoğrafçılıkta "paralaks hatası" adı verilen, mercek uzak odak genişliğindeyken daha yakındaki nesnelerin formunda meydana gelen bozulmanın bir benzeri.

    Hubble Teleskobunun galaksi tuvalinde asteroid lekeleri

    Hubble, gökyüzünün bu parçasının bir tablosunu oluşturmak için 20 ayrı pozlama yaptığı için, her seferinde fotoğrafın ayrı bir noktasında iz bırakan asteroidler kuyruklu yıldızlar gibi görünüyor.

    İzlerin düz değil yay şeklinde olmasının sebebi de Hubble'ın Dünya yörüngesinde, Dünya'nın da Güneş görüngesinde hareket etmesi.

    NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScI) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılından bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

    Etiketler: Hubble Teleskobu , teknoloji
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri