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Huawei'nin yeni akıllı saati nasıl olacak?

chip.com.tr
17.01.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

Huawei'nin aldığı patent, firmanın dokunma-algılayan kenarlı akıllı saat planlarını gösteriyor!

Genel olarak baktığımızda 2017'nin akıllı saatler için pek de iyi bir sene olduğu söylenemez. Ama 2018 için durum biraz daha farklı olacak gibi görünüyor çünkü daha seneye girer girmez firmaların yeni akıllı saat planlarını görmeye başladık. Bu firmalardan biri Huawei ve firma, kenarları dokunmayı algılayan bir akıllı saat çıkarmayı planlıyor.

Ya da en azından LetsGoDigital tarafından saptanan bir patentte görünen şeyin buna işaret ettiğini söyleyebiliriz. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ile kaydı yapılan dosyalar, sekiz kısma ayrılan bir akıllı saat kenarı gösteriyorlar. Bu kısımların her biri akıllı saatte bir hareketi gerçekleştirmek için kullanılabiliyor.

Kulağa ilginç bir fikir gibi geliyor, bu fikir Samsung gibi firmaların geliştirdiği dönen kenar ile giriş yapma seçeneklerine ilginç bir türev olabilir. Saatin yüzeyindeki kısım oldukça kısıtlı olduğu için, kenarlara da kontrol işlevleri koymak kullanıcılar açısından oldukça faydalı görünüyor.

Patent, kaydırmaların ve dokunmaların, her türden işlevleri kullanmak için nasıl kombine edilebileceğini gösteriyor (menüleri gezmek, belli uygulamaları başlatmak ya da dijital bir asistanı çağırmak olabilir).

Her zaman olduğu gibi bir patentin alınması bu konuda bir cihaz göreceğimizin garantisi değil. Ama nispeten gerçekçi bir patent olduğu için 2018'de Huawei'den böyle bir akıllı saat görme ihtimalimizin çok düşük olmadığını düşünüyoruz.

Etiketler: telefon
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