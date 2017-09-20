Huawei’nin “Turkey Seeds for the Future 2017” Pekin'de başladı

Etkinlikte yer alan Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Halil Madazlı, Türkiye ile Çin'in bin yılı aşkın süredir uzun tarihi ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkilerin iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliğiyle her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirtti. Madazlı, ‘’Geleceğin Tohumları Projesi'nin, iki ülke arasındaki Çin seddi dostluğunun’ bir tuğlası olduğuna eminim. Onlara büyük başarı ve mutluluklar diliyorum’’ dedi.

Huawei Pekin Ofisi Direktörü Zhao Xiaobin, 10 yıldan fazla bir süre Türkiye’de görev yaptığını söyledi. Huawei Türkiye şimdi 15. yılını kutluyor ve bu dönemde Türkiye'nin 3G ve 4.5G'de güçlü bir altyapıya sahip olması için başarılı projeler yapıldığını gözlemledim. Sürdürülebilir bir kalkınma için ticari alana odaklanmanın yanısıra kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek de çok önemlidir.

Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi ve Koç Üniversitesi olmak üzere önde gelen 7 üniversiteden seçilen 10 öğrenci, Pekin’den başlayan Çin ziyaretleri sırasında hem Pekin’I hem de Huawei’nin merkezinin bulundugu Shenzhen’i ziyaret ediyorlar. Öğrenciler Pekinde daha çok kültürel, Shenzhen ziyareti boyunca da teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinecekler. Yasak Şehir ve Çin Seddi de öğrencilerin gezi sırasında ziyaret ettikleri yerler arasında bulunuyor.

Program sırasında projeyi tanıtan Mine Zaim Özcan, ‘’Kültür hakkında bilgi edinmeye istekli öğrenci sayısı her yıl artıyor. Bu farkı önceki yıllarla kıyasladıgımızda net bir şekilde görebiliyoruz ve gelişen süreç içerisinde öğrencilerin dünyaki teknolojik gelişmeleri daha yakından taki etmek istediklerini farkındayız. Biz de Huawei olarak sürdürülebilirliği teşvik etmek için üniversite öğrencilerine Çin'i ziyaret etme, teknoloji trendleri hakkında daha geniş bir vizyona sahip olabilmeleri için yeni nesli destekliyoruz. Bu Türkiye'nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında nitelikli nesiller gelişimini uzun vadede gelişimini de desteklemektedir.” diye konuştu.

Toplantı sırasında üniversite ögrencileri arasından Koc üniversitesini temsilen seçilen Sümeyre Arış te bir konuşma yaparak fikirlerini diger katılımcılar ile paylaştı.

Huawei Pekin merkezini ziyaret eden öğrenciler, Pekin fuar alanında TUSİAD Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, TUSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası, TUSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoglu, TUSİAD Çin Network Üyesi Noyan Rona ve TUSİAD Ekonomik İlişkiler Bölümü Kıdemli Uzmanı Aslı Başkaracaoğlu ile bir araya gelerek sohbet imkanı elde ettiler. Heyet, öğrencileri Türkiye dönüşü TUSİAD’a agırlamak istediklerini ifade ettiler.