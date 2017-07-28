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    Huawei'den Porsche Design imzalı yeni akıllı saat!

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 07:53Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 08:21

    Huawei, bu yıl gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Porsche Design imzalı Huawei Smartwatch’ı Avrupa’da satışa çıkarttı. Android Wear 2.0 ile gelen Huawei Smartwtch, Porsche Design tasarımıyla mekanik bir saat izlenimi veriyor.

    Paslanmaz çelikten üretilen gövdesiyle darbelere ve düşmelere karşı dayanıklı olan saatte paslanmaz çelik gövdeye deri kayış eşlik ediyor. Kırmızı renkte dikişlerin tercih edildiği kayış ise saate sportif bir görünüm veriyor. 4 GB’lık dahili hafızanın tercih edildiği saattte 3.05 cm 390 x 390 piksel çözünürlüklü ekran ve 768 MB RAM bulunuyor.

    Piyasadaki diğer akıllı saatlerde olduğu gibi Porsche Design Huawei akıllı saatte de, GPS, barometre ve kalp ritmi sensörleri de yer alıyor. Ayrıca saat, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı da dayanıklı. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın çoğu ülkesinde piyasaya sunulan saatin Avrupa’daki satış fiyatı ise 795 euro olarak belirlendi. 

    Etiketler: huawei , akıllı saat , Huawei Smartwatch
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