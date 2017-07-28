Huawei'den Porsche Design imzalı yeni akıllı saat!

Paslanmaz çelikten üretilen gövdesiyle darbelere ve düşmelere karşı dayanıklı olan saatte paslanmaz çelik gövdeye deri kayış eşlik ediyor. Kırmızı renkte dikişlerin tercih edildiği kayış ise saate sportif bir görünüm veriyor. 4 GB’lık dahili hafızanın tercih edildiği saattte 3.05 cm 390 x 390 piksel çözünürlüklü ekran ve 768 MB RAM bulunuyor.

Piyasadaki diğer akıllı saatlerde olduğu gibi Porsche Design Huawei akıllı saatte de, GPS, barometre ve kalp ritmi sensörleri de yer alıyor. Ayrıca saat, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı da dayanıklı. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın çoğu ülkesinde piyasaya sunulan saatin Avrupa’daki satış fiyatı ise 795 euro olarak belirlendi.