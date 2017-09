Huawei'den buluta geçişi hızlandıracak çözüm: "Bağlantı + Bulut"

Huawei'nin Ürünler& Çözümler Başkanı David Wang, sayısallaştırma stratejisinin ikili itici gücü olan "Bağlantı + Bulut"u kamuoyuna tanıttı. Huawei'nin Ürünler& Çözümler Başkanı David Wang " Çift motorlu sayısal bir platform oluşturmak Huawei'nin gelecekteki ürün stratejisidir. Huawei, bulut-ağ işbirliğinin avantajıyla, yazılım ve donanım yeteneğini, veri merkezi yüksek hızlı ara bağlantı kapasitesini ve bulut hizmetinin inovasyon yeteneğini birleştirerek dünyanın beş bulutundan birini inşa etmek için iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor "dedi.

Wang "Gelecekte bağlantıların olduğu her yerde bulut olacak. Bağlantıların amacı verimli bulut sağlamaktır ve bulutun değeri bağlantılarla oluşmaktadır. Her kuruluş daha güçlü bağlanabilirliğe sahip bir ağa, daha akıllı bir yönetime ve işletme modeli inovasyonlarını artırmaya ve yeni büyüme sağlamaya daha açık olan platformlara ihtiyaç duyacaktır "dedi.

Günümüzün modern dünyasında şirketler sadece temel ofis hizmetlerine değil, aynı zamanda kullanıcılara, ekipmanlara ve ortamlara da bağlanmak için ağlara gereksinim duyuyor. Bu, üretim, lojistik, işletme, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere hizmet süreçlerinin entegrasyonuna yol açtı Elinden gelenin en iyisini veren hizmetlerin yerine, şebekeler, garantili hizmet kalitesi, yüksek verimli veri iletimi, akıllı İşletme ve Bakım (O&M) sağlamalı ve güvenli hizmet ağlarının, işletmelerin sayısal dönüşümünü hızlandırmak için kurumsal zekayı birleştirmesi gerekiyor.

Huawei, kolay ve tüm senaryolarda bilgi erişimine olanak veren, bilgi silolarını ortadan kaldıran, parçalanmış bilgileri birleştiren kablolu ve kablosuz ağ bağlantı teknolojileri sunuyor ve erişim sağlayan kullanıcılarının kimliklerini, uygulama türlerini ve çalışma ortamlarını belirleyebilen bir ağ kuruyor.

Huawei şebekeleri, Big Data Analytics'i kullanarak kullanıcıların davranışlarını ve amaçlarını analiz edebilir, yüksek kaliteli hizmet iletimi, uçtan uca uygulama deneyimi garantisi ve akıllı İşletme ve Bakım (O&M) ve arıza bulmaya yönelik ağ otomasyonunu devreye sokabilir. Ağlar, hizmet ve uygulama gereksinimlerine dayalı arayüzleri kullanan bilgiyi kullanıma açabilir; böylece kullanıcılar, hizmetlerini iyileştirip yenileyebilir ve verimliliği artırabilir.

Smart Connection of Everything (Her şeyin akıllı bağlantısına) dönük kurumsal ağ çözümleri arasında şunlar var: İşletmelere hizmet odaklı sayısal kampüs ağı kurmalarına yardımcı olan CloudCampus çözümü, müşterilere yaygın 4K video hizmeti deneyimi sunan ve tüm IoT'nin endüstriyel uygulamasını hızlandıran X-Gen Wi-Fi çözümü, son derece basitleştirilmiş tasarım, kurulum, işletim ve bakım özellikleri sunan ve bulut veri merkezi kuran CloudFabric çözümü, geniş kapasiteli, engellemeyen ve düşük gecikmeli arabağlantı şebekesi sunan 400G (DCI) arabağlantı çözümü ve WAN arabağlantıda en üst düzeyde deneyim sunan SD-WAN çözümü.

Huawei kurumsal ağ ürünleri ve çözümleri, dünya çapında 100'den fazla ülkede ve bölgede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve işletmelerin Her şeyin Akıllı Bağlantısı üzerine kurulu sayısal dönüşümlerini hızlandırıyor. Fortune Global 500 şirketlerinden 197'si ve ilk 100 şirketten 45'i Huawei'yi sayısal dönüşüm ortağı olarak seçti.

Huawei'nin global ICT endüstrisi için amiral gemisi etkinliği olan HUAWEI CONNECT 2017, 5-7 Eylül tarihleri arasında Şangay Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tema, Bulut ile Büyüme. Huawei, açık işbirliği için bu küresel platformda müşterileri ve ortaklarıyla birlikte dijital dönüşüm aracılığıyla yeni büyümenin nasıl gerçekleştirileceğinin yollarını arıyor.