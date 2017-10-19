Huawei yeni telefonlarıyla birlikte Power Bank'ini de ortaya çıkardı

Aylarca süren söylentiler ve sızıntıların ardından Huawei en sonunda en son telefonları Mate 10 ve Mate 10 Pro'yu tanıttı. Bu telefonların yanında da firma, gururlu bir şekilde "ilk mobil AI-özel Sinirsel Ağ İşlemci Ünitesini" tanıtarak "yeni bir zeki akıllı telefon çağını başlattı."

Her iki telefon da Almanya'daki etkinliğin ana öğelerini oluştururken, tanıtılan ilgi çekici başka aksesuarlar da bulunmaktaydı. Yeni telefonlar 4000mAh bataryaları ile oldukça etkileyici bir şarj kapasitesine sahip olsalar da, bir prizden uzaktayken cihazları şarj etmek için ayrı bir yöntemin zararı yok.

Bu noktada da Huawei'nin Power Bank'i devreye giriyor ve yeni tanıtılan Mate serisi cihazlara mükemmel bir dost oluyor. Power Bank, 10000mAh kapasiteye sahip taşınabilir bir batarya paketi olarak en azından iki tam şarj yeteneğine sahip durumda. Piyasada pek çok batarya paketi/şarj deposu bulunsa da, Huawei'nin sürümünü özel kılan asıl özellik, firmanın SuperCharge teknolojisi ile uyumlu olması. Bunun anlamı da firmanın uyumlu telefonlarının herhangi birinin Power Bank aracılığı ile oldukça hızlı bir şekilde şarj edilebilmesi.

Şu anda bu ünite için bir fiyat veya satın alınabilir bölgeler listesi sunulmuş değil ancak Huawei telefonunuz için bir yan ürün arıyorsanız, bu ürünün piyasaya çıkışını takip etmenizde fayda var.