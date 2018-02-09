Huawei ve UnionPay International'dan mobil ödeme işbirliği

Gelecekte, Çin dışındaki Huawei ve Honor cep telefonu kullanıcıları, UnionPay banka kartlarını Huawei Pay'in etkinleştirildiği bir telefona tanıtarak ve daha sonra telefonlarını UnionPay mobil hızlı ödemeyi destekleyen bir POS makinesinin yanına getirerek hızlı ve kolay mobil ödeme yapabilecekler. Huawei Pay güvenlik açısından kullanıcıların ödeme güvenliğini sağlayan cihaz çözümünü kullanıyor. Aynı zamanda, kart sahiplerinin gizliliğini ve veri güvenliğini etkili bir şekilde korumak için ödeme anahtarı (token) teknolojisi uygulanıyor.

Huawei kullanıcılarına daha güvenli ve uygun mobil ödeme hizmetleri sağlıyor

Zhang Ping'an imza töreninde "Açık paylaşım, dijital ekonominin ve akıllı ara bağlantının geleceği için önemli bir yöntem. Bu nedenle nihai kullanıcılar için Huawei son kullanıcı bulut hizmetleri açık ve küresel bir akıllı mobil ekosistem oluşturuyor. Huawei, dünya genelindeki tüm Huawei akıllı cihazı kullanıcısına daha güvenli ve uygun mobil ödeme hizmetleri sağlamak için UnionPay International gibi ortaklarla çalışmayı umut ediyor’’ dedi.

Wang Lixin, UnionPay International'ın ödeme sektöründeki tüm taraflarla kapsamlı işbirliğine ve tamamlayıcı avantajlar sağlamaya her zaman sadık kalacağını belirtti. Bu işbirliğinin getirdiği fırsatlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lixin, şunları söyledi: “Birincisi, dünya çapında işbirliği sağlanması sayesinde, kart veren kuruluşlar Huawei Pay Pay-as-you-go’yu (anında öde) hızlı bir şekilde başlatmak için basitçe UnionPay mobil ödeme hizmeti platformuna bağlanabilirler ve böylelikle zaman ve ekonomik maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirler. İkinci nokta, UnionPay ürünlerinin her iki taraf için de önemli bir motivasyon aracı haline gelmesi sağlanırken hizmetin yerelleştirilmesini hızlandırır; aynı zamanda diğer ulusal ve bölgesel piyasaların kendi mobil ödeme endüstrilerini iyileştirmesine ve geliştirmesine yardım eder. Üçüncüsü, bu ortaklaşa çalışma Çin'in bağımsız mobil ödeme uygulamalarının uluslararası etkisini artırır.”

"Çip-cihaz-bulut" sinerjilerine dayanan Huawei, geleceğin akıllı ürünlerinin dağıtımını etkin bir biçimde yapıyor ve tüketiciler için mükemmel bir akıllı yaşam deneyimi sağlıyor. Huawei tüketici hizmetleri, dünya çapında kullanıcıların beğenisini kazandı. 2017 yılı itibarıyla kayıtlı küresel hesap sayısı 340 milyonu geçti.