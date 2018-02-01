Huawei P11'i unutun! Yerine Huawei P20 geliyor

Daha önce yeni telefonun Huawei P11 adıyla duyurulması bekleniyordu, ancak bir biri ile uyuşan bir çok sızıntıya bakılırsa marka P20 ismi üzerinde karar vermiş gibi görünüyor.

Ünlü Twitter sızıntı kaynaklarından Roland Quandt, Huawei P20, P20 Plus ve P20 Lite modellerinin kod adlarını ve renk seçeneklerini paylaştı.

"Huawei P20 ailesi - kod adı ve renkleri

Huawei P20 - "Emily" - Seramik Siyah / Alacakaranlık

Huawei P20 Plus - "Charlotte" - Seramik Siyah / Alacakaranlık

Huawei P20 Lite - "Anne" - Gece Siyahı / Klein Mavisi / Sakura Pembesi"

Bu model ve renk seçeneklerinin hangi bölgelerde nasıl farklılıklar göstereceği henüz belli değil, ancak markanın daha önceki kararlarına bakarsak, en büyük satışları yaptığı Çin'de bu listede bulunmayan bazı renk seçenekleri olabilir.

Huawei, MWC 2018'de büyük bir basın toplantısı yapmayı planlıyor, yani P20'nin resmiyet kazanması çok yakında gerçekleşebilir.