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    Huawei, Nokia'ya servet ödeyecek!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 13:25 | Son Güncelleme:

    Son zamanalrda ciddi bir çöküş yaşayan Nokıa, yine de hakimiyeti eline almış durumda. Apple, Samsung, LG, Xiaomi gibi fünlü firmaların ardından Nokia güçlü patenleri elinde bulundurduğu herkese kanıtladı. Nokia, Huawei'ye patentleri vermeyi kabul etti!

    Öncesinde fazla popülaritesi olan Nokia'nın şimdi eskisi kadar bir popülaritesi yok ama şirket, hakimiyeti, elinde bulundurduğu patentlerle yeniden kanıtladı. Mobil cihazlarda farklı donanımlara olan ihtiyacı azaltmaktan, pil ömrünü ve sinyal gücünü artırmaya kadar uzanan, üreticilerin daha iyi ürünler geliştirebilmesi için gereken önemli patentleri elinde bulunduran Nokıa, patentleri Huawei'ye satmayı kabul etti. 

    Huawei, Nokiaya servet ödeyecek

    Huawei ve Nokia arasında gerçekleşen anlaşmanın finansal boyutu açıklanmadı ancak, önceden piyasa büyük rol oynan telefon üreticisi Nokıa'ya, Huawei'in her yıl yaklaşık 300 milyon dolar ödeyeceği konuşuluyor.

    Etiketler: Anlaşma , Patent
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