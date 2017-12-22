Huawei, Nokia'ya servet ödeyecek!

Öncesinde fazla popülaritesi olan Nokia'nın şimdi eskisi kadar bir popülaritesi yok ama şirket, hakimiyeti, elinde bulundurduğu patentlerle yeniden kanıtladı. Mobil cihazlarda farklı donanımlara olan ihtiyacı azaltmaktan, pil ömrünü ve sinyal gücünü artırmaya kadar uzanan, üreticilerin daha iyi ürünler geliştirebilmesi için gereken önemli patentleri elinde bulunduran Nokıa, patentleri Huawei'ye satmayı kabul etti.

Huawei ve Nokia arasında gerçekleşen anlaşmanın finansal boyutu açıklanmadı ancak, önceden piyasa büyük rol oynan telefon üreticisi Nokıa'ya, Huawei'in her yıl yaklaşık 300 milyon dolar ödeyeceği konuşuluyor.