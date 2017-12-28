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    Huawei MateBook D ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Huawei bu yıl içinde tanıttığı yeni MateBook D ile Apple'a rakip olmuştu. Şirket 2017 sona ermeden 2018 model MateBook D'yi de tanıttı. Windows 10 işletim sistemli Huawei MateBook D (2018), kullanıcılara gelişmiş işlemci ve grafik kartı seçenekleri ile çıkıyor.

    Huawei MateBook D (2018)'de 15.6 inç büyüklüğünde 1920x1080 piksel çözünürlüklü ekran bulunuyor. Yüzde 83'lük bir ekran-kasa oranına sahip olan cihaz, 178 derecelik görüntüleme açısı sağlıyor. En üst seviyede konumlanan aygıt, sekizinci nesil Intel Core i7 işlemci bulunduruyor. Bu işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama alanı olarak 256 GB SSD ve 128 GB SSD (+1 TB HDD) olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Cihazda iyi bir oyun deneyimi sunmak için Nvidia 940MX grafik işlemci bulunuyor. Dolby’nin panoramik hoparlör sistemini barındıran Huawei MateBook D (2018), 16.9 mm. kalınlığında tek parça bir kasaya sahip. Cihazda bir adet USB 2.0, iki adet USB 3.0 ve bir HDMI girişi bulunuyor. Kullanıcılarına 10 saat pil ömrü sağlayan bilgisayarla 8.5 saat boyunca aralıksız video izlenebiliyor.

     Huawei MateBook D (2018) ilk olarak Çin'de satışa sunuldu. Yeni Matebook D için üç farklı donanım seçeneği bulunuyor. Baz modellerde Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB SSD bulunuyor. Bu modelin fiyatı etiketi ise 5188 yuan (3023 TL). İkinci modelde Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB SSD ve 1 TB HDD yer alıyor. Bu modelin fiyatı ise 5488 yuan (3199 TL). Son modelde ise Intel Core i7 işlemci bulunuyor bu model ise 6888 yuan (4016 TL) karşılığında satılıyor.

    Etiketler: Huawei MateBook D (2018) , Huawei MateBook D (2018) ne kadar
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