Huawei Mate 10'un ekranında çerçeve yok!

Daha önce Huawei CEO'su yaptığı bir röportajda Mate 10'un iPhone 8'e rakip olacağını söylemişti. Şimdiyse, Çin'li sosyal medya sitesi Weibo'da ortaya çıkan görseller, Huawei Mate 10'un önünü, arkasını ve uçtan uca ekranını gözler önüne seriyor.





Mate 10'un ön yüzü ve ekranı neredeyse Galaxy S8'in tasarımını anımsatıyor. Cihazın üst ve alt kısmındaki küçük çerçeve ise Huawei için bir ilk olacak.

Arka tarada baktığımızda yuvarlak şekilde yine Leica imzalı çift kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kurulumun altında, parmak izi sensörü var gibi görünüyor. Şirketin rakipleri olan Samsung ve Apple'ın daha fazla ekran için bu sensörü panelin altına yerleştirmeyi düşünüyor.





Ayrıca, telefonun arkasında fırçalanmış metal kaplama varmış gibi görünüyor. Bu ise tasarıma katkıda bulunan diğer unsurlardan. Altında USB-C girişi ve çift hoparlör ızgarası yer alıyor.

Huawei Mate 10'un Kirin 970 işlemci, 6,1 inç QHD ekran, 6GB RAM, 64GB depolama alanı ve 4000 mAh pille gelmesi bekleniyor. Mate 10’un yurt dışı fiyat etiketinde yazan rakamın 1000 doların üzerinde olacağı iddia ediliyor.