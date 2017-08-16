MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Huawei Mate 10'un ekranında çerçeve yok!

    Huawei Mate 10'un ekranında çerçeve yok!

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 07:33Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 07:33

    Bu yılın merakla beklenen akıllı telefonları arasında yer alan Huawei Mate 10'un tasarımı ortaya çıktı. Ortaya çıkan görseller Mate 10'un önünü, arkasını ve uçtan uca ekranını gözler önüne seriyor.

    Daha önce Huawei CEO'su yaptığı bir röportajda Mate 10'un iPhone 8'e rakip olacağını söylemişti. Şimdiyse, Çin'li sosyal medya sitesi Weibo'da ortaya çıkan görseller, Huawei Mate 10'un önünü, arkasını ve uçtan uca ekranını gözler önüne seriyor.

    Huawei Mate 10un ekranında çerçeve yok

    Mate 10'un ön yüzü ve ekranı neredeyse Galaxy S8'in tasarımını anımsatıyor. Cihazın üst ve alt kısmındaki küçük çerçeve ise Huawei için bir ilk olacak.

    Arka tarada baktığımızda yuvarlak şekilde yine Leica imzalı çift kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kurulumun altında, parmak izi sensörü var gibi görünüyor. Şirketin rakipleri olan Samsung ve Apple'ın daha fazla ekran için bu sensörü panelin altına yerleştirmeyi düşünüyor.

    Huawei Mate 10un ekranında çerçeve yok

    Ayrıca, telefonun arkasında fırçalanmış metal kaplama varmış gibi görünüyor. Bu ise tasarıma katkıda bulunan diğer unsurlardan. Altında USB-C girişi ve çift hoparlör ızgarası yer alıyor.

    Huawei Mate 10'un Kirin 970 işlemci, 6,1 inç QHD ekran, 6GB RAM, 64GB depolama alanı ve 4000 mAh pille gelmesi bekleniyor. Mate 10’un yurt dışı fiyat etiketinde yazan rakamın 1000 doların üzerinde olacağı iddia ediliyor.

    Etiketler: huawei , huawei mate 10 , telefon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri