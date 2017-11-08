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    Huawei Mate 10’un daha ekonomik modeli: Honor V10

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Henüz resmi olarak tanıtılmayan Honor V10 ile ilgili bilgiler sızdırıldı. Mate 10 ile benzer özelliklere sahip olan cihazın fiyat olarak ise Mate 10’dan daha düşük olması bekleniyor.

    Honor V10, Mate 10 Pro’daki gibi 6 inç, 18:9 görüntü oranı bulunan bir ekrana sahip olacak. Panel tedarikini ise, Apple’ın da ilerleyen zamanlarda OLED ekran için düşündüğü Çinli şirket BOE tarafından yapılıyor. Cihazın kenarları çok ince olacağı için telefon daha kompakt bir gövde içerisine sığdırılacak. Telefon, Kirin 970 çipseti, 6 GB RAM ve Android 8.0 Oreo işletim sistemine sahip olacak.

    Huawei Mate 10’un daha ekonomik modeli: Honor V10

    Parmak izi tarayıcısı arka yüze yerleştirilmesi planlanan Cihazın, 64 GB ve 128 GB’lık iki versiyonu bulunuyor. USB Tip-C üzerinden hızlı şarj özelliğinin de bulunacağı söylenen Honor V10’da, 16MP + 20MP olmak üzere çift arka kamera bulunuyor.  Lecia kamerası ile aynı donanıma sahip olan akıllı telefon, Leicia’nın bazı yazılım özelliklerini barındırmayabilir. Akıllı telefonun batarya kapasitesi hakkında bir bilgi bulunmasa da, 4000mAh olacağı tahmin ediliyor. Huawei’nin, Honor V10’u Aralık ayı içerisinde Londra’da duyurması bekleniyor. Cihazın 450 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

    Etiketler: Honor V10 ne zaman cıkacak
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