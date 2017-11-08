Huawei Mate 10’un daha ekonomik modeli: Honor V10

Honor V10, Mate 10 Pro’daki gibi 6 inç, 18:9 görüntü oranı bulunan bir ekrana sahip olacak. Panel tedarikini ise, Apple’ın da ilerleyen zamanlarda OLED ekran için düşündüğü Çinli şirket BOE tarafından yapılıyor. Cihazın kenarları çok ince olacağı için telefon daha kompakt bir gövde içerisine sığdırılacak. Telefon, Kirin 970 çipseti, 6 GB RAM ve Android 8.0 Oreo işletim sistemine sahip olacak.

Parmak izi tarayıcısı arka yüze yerleştirilmesi planlanan Cihazın, 64 GB ve 128 GB’lık iki versiyonu bulunuyor. USB Tip-C üzerinden hızlı şarj özelliğinin de bulunacağı söylenen Honor V10’da, 16MP + 20MP olmak üzere çift arka kamera bulunuyor. Lecia kamerası ile aynı donanıma sahip olan akıllı telefon, Leicia’nın bazı yazılım özelliklerini barındırmayabilir. Akıllı telefonun batarya kapasitesi hakkında bir bilgi bulunmasa da, 4000mAh olacağı tahmin ediliyor. Huawei’nin, Honor V10’u Aralık ayı içerisinde Londra’da duyurması bekleniyor. Cihazın 450 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.