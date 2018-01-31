Huawei Mate 10 Pro'nun dikkat çeken özellikleri

NTSC renk paletinin kapsamının yüzde 112'si oranında renk sunan Mate 10 Pro, en yeni video akış hizmeti sağlayan kuruluşların kullandığı HDR teknolojisini destekliyor. 6 inç olan ekran boyutu 2160x1080 piksel çözünürlüğe sahip olan Mate 10 Pro, yüksek çözünürlük sunarak küçük ayrıntıların yakalanmasını ve çok küçük metinlerin bile okunabilirliğini garanti ediyor.

En son teknoloji ile çerçevesiz ekran

9317 mm2 ekran yüzeyi sağlayan Mate 10 Pro'nun ekran-telefon yüzey oranı yüzde 81.61 olarak en son teknolojiyle geliyor. Yüksek özellikleriyle birlikte telefonun alt ve üst kısmının simetrisini korumayı başaran Mate 10 Pro, gövdenin yumuşak kıvrımları sayesinde ele rahatlıkla oturuyor.



Yeni 18: 9 ekran oranı

Yeni Mate 10 serisinin ayırt edici bir başka özelliği de yeni 18: 9 ekran boyutu. Daha panoramik ekran, telefon kasasını daha iyi dolduruyor ve aynı zamanda da Mate 10 Pro'nun elle tutulamayacak kadar geniş olmamasını sağlıyor. EMUI 8.0 ön yüz, ekranın yeni en-boy oranından tam olarak yararlanılabilecek şekilde yeniden tasarlandı. Mate 10 Pro'nun ekranı iki eşit kareye bölünebiliyor. Yatay düzende, sistem iki sütunlu bir görünüm sağlıyor; bu da bir telefondan daha çok bir bilgisayarda çalışıyormuş hissi veriyor ve verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Kullanıcıların ekranı yarı yarıya veya aynı anda görüntülenen iki uygulama için ekranı farklı oranlarda bölebilmelerini sağlayan Mate 10 Pro, benzersiz ekran deneyimi sunuyor. 6 inçlik ekran alanından iş ve eğlence amacıyla tam olarak yararlanılmasını sağlayan Mate 10 Pro, gereksiz düğmelerin ve öğelerin gizlenmesini sağlayarak kullanım kolaylığı sunuyor.

Üstün teknoloji modern tasarım ile buluşuyor

Akıllı telefon un geleceğini anlayabilmek için geliştirilen Mate 10 Pro, büyük ve kullanışlı bir ekranı kolaylıkla kullanabilmeye imkan tanıyor. Modern tasarımı üstün malzemelerle buluşturan Mate 10 Pro, 5 katmandan oluşuyor ve bu da kasaya lüks bir görünüm katıyor. Arka yüzünde süper hızlı parmak izi okuyucuya sahip olan Mate 10 Pro, iki kamera merceği ve imza şeridiyle piyasadaki rakiplerinden farklılaşıyor.