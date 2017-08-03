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    Huawei Mate 10 ne zaman çıkıyor?

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 13:45Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 14:00

    Huawei'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral telefonu Huawei Mate 10’un tanıtım tarihi belli oldu.

    iPhone ve Samsung’a güçlü bir rakip olarak piyasaya hızla giriş yapan Huawei, yeni telefonunu 16 Ekim’de Münih’te düzenlenen bir etkinlikte tanıtacak. Daha önce Huawei CEO'su Richard Yu, Mate 10’un iPhone’dan daha güçlü bir sisteme ve daha uzun pil ömrüne sahip olacağını söylemişti. Huawei Mate 10'da telefonların olmazsa olmaz karakteristik özelliklerini bir araya getirilecek. 

    Leica imzalı 16 ve 23 Megapiksellik çift kamera ile birlikte gelecek Mate 10, HiSilicon Kirin 970 işlemci kullanacak. Huawei Mate 10’un JDI üretimi 6 inç büyüklüğünde çerçevesiz bir ekranla çıkacağı da gelen bilgiler arasında. 2160x1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan Mate 10’un fiyatının ise 1.100 dolar civarında olması bekleniyor. 

    Etiketler: Huawei , Telefon , akıllı telefon , huawei mate 10 , teknoloji
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