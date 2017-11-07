Huawei “Dijital İpek Yolu”nun ipuçlarını verecek

Huawei Orta Asya İnovasyon Günü'nün ilk oturumu, 14 Kasım'da Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek. Huawei'nin dünya çapında gerçekleştirdiği ana etkinliklerinden biri olan bu etkinlik; keşif ve inovasyon ruhuyla tüm endüstrilerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor. “Dijital ipek Yoluna Giden Yolu Keşfedin” temasıyla düzenlenecek etkinlikte, dijital bir İpek Yolu yaratmanın nasıl sağlanacağının da ipuçları verilecek. Etkinlikte ayrıca, bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla ekonomik büyümenin teşvik edilmesi ve dijital dönüşüm alanındaki fırsatların keşfedilmesine yönelik paneller de gerçekleşecek.

Huawei Başkan Yardımcısı Lin Ruiqi (Amy Lin), Huawei Orta Asya Ve Kafkasya Bölge Başkanı James Chen, Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Kurumsal Çözümler Bölge Başkanı Simon Zou ve Huawei Tüketici İş Grubu Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Başkan Yardımcısı Selçuk Mirza panel oturumlarında konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinliğe, 150'den fazla seçkin sektör temsilcisi, çeşitli kamu kurumu yetkilileri, analistler, bilim insanları ve 11 ülkeden medya temsilcileri davet edildi. Etkinliğin genel düzeni ise; açılış konuşması, alt paneller, sergi ve katılımcıların iletişimi için açık bir platform sağlayacak bir dizi aktivite, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ulusal ekonomik kalkınma arasındaki yakın ilişkinin derinlemesine incelenmesi, dijital dönüşüm sanayileşme eğilimleri, endüstriyel yenilikler ve başarılı projelerin değerlendirilmesi şeklinde olacak.

Dijital sanayi gelişimindeki hızlanma; finansal, ulaştırma ve imalat sektörlerinin, kamu projelerinin ve diğer sektörlerin iyileştirilmesine neden olurken, yaşam ve üretim biçimlerimizi değiştirmemize de yol açıyor. Bulut bilişim, büyük veri ve yapay zeka gibi bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı yeni teknolojiler, ülkelerin ekonomik büyümesinde ve sektörün dijital dönüşümünde önemli bir etken haline geldi.

Huawei Şirketi tarafından yayımlanan "2017 için Küresel Bağlantı Endeksi (GCI) Araştırma Raporu"na göre, dünya çapında dijital ekonominin gelişimi hızlanıyor. Toplam GCI puanı ise, 2015 yılı değerine kıyasla 4 puan arttı. Bu sonuç, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümenin önemli bir motoru haline geldiğini göstermektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırılan her 1 ABD doları, ülkenin GSYİH'sına 3 dolar olarak geri dönüyor ve, 2025 yılı itibarıyle bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırılan her 1 dolar, 5 dolar olarak geri dönecek.

Dijital dönüşüm sürecinde hiçbir şirketin kendi başına hareket etmemesi, toplu başarı elde etmek için yeni bir eko-dijital dönüşümünde yer almayı gerektiriyor. Huawei, Orta Asya İnovasyon Günü'nde, hükümet ve özel sektör tarafından yapılan araştırmalarda elde edilen yenilikleri devreye alacak, dijtal dönüşümün zorlukları ve fırsatları tartışılacak, büyük endüstriyel projelerin nasıl üretilebileceği ele alınacak, endüstriyel ekosferin oluşumunun nasıl hızlandırılabileceği tartışılacak. Aynı zamanda, Kazakistan enerji, ulaştırma, finans ve telekomünikasyon sektörlerinin yanı sıra akıllı şehirler vb. alanlardaki siyasi karar mekanizmaları toplantılara eşzamanlı olarak davet edilecek, toplantılarda dijital dönüşüm ve ticari inovasyonlar konusundaki tecrübelerini ve elde edilen ilerlemeleri katılımcılarla paylaşacak ve "Dijital Kazakistan"ın oluşturulmasındaki başarılarını gösterecekler.

Yetenek, geleceğin akıllı toplumunun belirsizliğinin irdelenmesinde önemli bir unsurdur. Huawei, dönüşümü yeni bir değere taşımak için yeteneklere daha büyük bir değer üretme fırsatı sunarak, kamu ve özel sektör arasındaki yakın işbirliği vasıtasıyla "Yetenek Altın Piramitini Büyütmeyi ve Gücü Dünyayla Paylaşmayı’’ destekliyor. Huawei önümüzdeki dönemde bölgedeki platformun ve dijital dönüşümün iyileştirilmesine akıllı bir destek sağlamak için Orta Asya bölgesindeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile ortak çalışmaları öncelikli tutacak.