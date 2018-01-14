HTC'ye beklenen güncelleme nihayet geldi! İndirin...

Tayvanlı üretici HTC, HTC 10, U11 ve U Ultra cihazlarının yakında Android Oreo'ya yükseltileceğini doğrulamıştı. Şimdi ise sonunda iki yaşındaki eski amiral gemisi modeli HTC 10, 3.16.617.2 yazılım sürümüyle Android 8.0 Oreo güncellemesini almaya başladı. Bu cihaz Nisan 2016'da piyasaya çıktığında, Android 6.0.1 (Marshmallow) ile birlikte gelmişti. Ardından Android 7.0 (Nougat) ve şimdi Oreo güncellemesini aldı.

Gelen bilgilere göre ABD'deki bazı kullanıcılar 1,8GB boyutundaki güncellemeyi çoktan cihazlarına kurmaya başlamışlar. Ülkemizdeki kullanıcılar için de çok yakında dağıtılmasını beklediğimiz güncelleme için kullanıcıların cihazlarının "Yazılım Güncellemeleri" bölümünü ziyaret etmelerinde fayda var.

Bir hatırlatma olarak, HTC 10, 4GB RAM ve 32 / 64GB dahili depolama alanlı Qualcomm Snapdragon 820 yongasetinden güç alıyor.1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,2 inç Corning Gorilla Cam 3 korumalı Süper LCD5 kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan cihazın kamera bölümünde, 5MP özçekim kamerası ve 12MP arka kamera var. HTC 10'd ayrıca, 3000mAh pil, parmak izi tarayıcı, Nano SIM, Wi-Fi, 3G ve 4G şebekeleri bulunuyor.