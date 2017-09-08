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    HTC'nin yeni sahibi Google mı oluyor?

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 09:36 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 09:36

    Tayvan basınında çıkan haberlere göre Google, son dönemde ürettiği telefonlarda beklediğini bulamayan ve finansal anlamda gerileyen HTC'nin bir kısmını veya tamamını satın almaya yakın...

    Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Pixel serisini üreten ve önümüzdeki dönemde tanıtılacak Pixel 2 serisinde yer alan cihazlardan birisini üretecek olan HTC'nin, Google tarafında satın alınmak istendiği iddia ediliyor.

    Motorola dönemi ile benzer bir süreç planlayan Google'ın, uzun süredir stratejik ortaklık yaptığı HTC'nin sadece akıllı telefon departmanını satın almak istediği ve şirketin VR gibi konularda yoluna devam edeceği ifade edilirken, fiyat konusunda herhangi bir detay bulunmuyor.

    Commercial Times bu iddialar konusunda herhangi bir kaynak sağlamasa da, hisseler bir günde yüzde 8 oranında geriledi ve bazı HTC yetkilileri iddiaları kabul ederken, konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

    Etiketler: htc , google , telefon
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