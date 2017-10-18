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    HTC'nin yeni bombası 2 Kasım'da ortaya çıkıyor!

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 07:44 | Son Güncelleme:

    Çoğu akıllı telefon üreticisi amiral gemilerini tanıttı ve piyasaya sürmeye başladı. Bunlar arasında Apple'dan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'i görürken, Samsung'dan Galaxy Note 8, Google'den da Pixel 2 ve Pixel 2 XL geldi. Şimdi sırada HTC var. Peki, şirketten hangi telefon gelecek?

    HTC, düzenleyeceği etkinliğin basın davetiyelerini dağıtmaya başladı. 2 Kasım'da Taipe'ide gerçekleştirilecek olan etkinlikte, şirketin U serisine ait yeni modelini tanıtması bekleniyor. Davetiyede herhangi bir ayrıntı yer almasa da, HTC bunun ipucunu üzerinde devasa bir "U" harfi bulundurmasıyla bizlere veriyor.

    HTC'nin muhtemelen tanıtacağı telefon HTC U11 Plus olacak. Daha önce de sızıntıları ortaya çıkan yeni telefon, yine muhtemelen 18:9 ekran-gövde oranıyla gelecek. Son dönemde trend haline gelen çerçevesiz ekran rekabetine HTC de böylece katılmış olacak.

    HTCnin yeni bombası 2 Kasımda ortaya çıkıyor

    Spesifikasyonlar söz konusu olduğunda, HTC U11 Plus için söz konusu söylentiler, ekranın 1480x2880 piksel çözünürlükte ve 5.99 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Snapdragon 835 işlemci, 4 GB veya 6 GB RAM bulunduracak olan telefon, 64 ve 128 GB dahili depolama seçenekleri, 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera gibi özelliklerle gelecek. Telefonda Edge Sense ve IP68 sertifikası ise olacak.

    Bunların doğruluğunu öğrenmek için ise, HTC U11 Plus'ın tanıtılacağı 2 Kasım tarihini beklememiz gerekecek.

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