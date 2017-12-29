HTC ve Motorola'dan yavaşlayan iPhone'lar hakkında açıklama

The Verge'ün haberine göre HTC yetkilileri, Apple'ın iPhone'lara yönelik yavaşlatma konusuyla alakalı, kendi akıllı telefonlarının pilleri eskidiğinde, işlemcilerin hızlarının düşürülmesine gidilmediğini ve bu durumun çok yanlış olduğunu belirtti. Motorola ise HTC'nin yanıtına benzer bir şekilde; pillerin eskimesi, işlemcilerin yavaşlatılmasını doğurmayacağını kaydetti.

HTC ve Motorola'nın açıklamalarından sonra diğer teknoloji devleri Samsung, Google, LG ve Sony konuyla alakalı henüz bir açıklama yapmadı. Apple kullanıcılarının merak ettiği konuysa açılan davaların nasıl ve ne zaman sonuçlanacağı. Çünkü kullanıcıların Apple'a şikayet davası açmalarının asıl nedeni; cihazların yavaşlatılması değil, yavaşlatıldığının neden gizlendiğini öğrenmek.