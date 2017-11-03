HTC U11 Plus ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri

6 inç 18:9 ekranla gelen telefon, 3.930mAh pil, su geçirmezlik, kablosuz şarj ve 128GB depolama özellikleriyle geliyor. Depolama alanını microSD desteği sayesinde 2TB'a kadar büyütmeniz mümkün.

HTC U11 Plus'ın QHD+ ekranı 2880x1440 çözünürlük sunuyor. Super LCD 6 teknolojisini kullanan ekran, kendisini Gorilla Glass 5 teknolojisi ile çiziklere ve çatlamalara karşı koruyor. Telefonun 12MP'lik arka kamerası, HTC'nin UltraPixel 3 teknolojisini içeriyor ve büyük 1.4µm pikselleri sayesinde bolca ışığı içeri alabiliyor. Optik görsel sabitleme özelliğine sahip kameranın diyafram değeri ise f/1,7.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyle gelen cihazın 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip bir modeli ve 6GB RAM - 128GB depolamaya sahip bir modeli bulunuyor.

Quick Charge 3.0 teknolojisi ve "aşırı pil tasarruf modu" şarjınızın gün ortasında bitmeyeceği anlamına geliyor. HTC U11 Plus kutusundan Android Oreo ile çıkıyor, bu sayede aylarda güncelleme beklemek zorunda kalmıyorsunuz. HTC U11'de gördüğümüz, telefonu sıkarak belirli işlevlere ulaşmanızı sağlayan özellik, HTC U11 Plus'ta da bulunuyor.

Piyasaya sürüleceği tarih henüz kesinleşmeyen telefonun fiyatı 900 dolar olarak açıklandı.