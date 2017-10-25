HTC U11 Life’ın özellikleri nasıl olacak?

HTC'nin, U11 ve daha gelişmişi U11 Plus'ın arasında özelliklere sahip olan HTC U11 Life sızdırıldı. Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisi bulunan cihazda sekiz adet Kyro 260 işlemci çekirdeği bulunuyor. Telefon, 64 bit desteği ve X12 LTE modem ile birlikte geliyor. Adreno 512 GPU mevcut olan HTC U11 Life’da, 5.2 inç büyüklüğünde 1920x1080 piksel çözünürlük sunan bir ekrana sahip.

Cihazın 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Android 7.1.1 Nougat sürümü ile beraber gelen HTC U11 Life’da, 2 TB’a kadar genişletebilir microSD yuvası mevcut.

Telefonun ön ve arka tarafında 16 megapiksellik bir çözünürlüğü bulunan kamerayla gelmesi bekleniyor. Fiyatının ne olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.