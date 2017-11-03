Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>HTC U11 Life tanıtıldı! Peki hangi özelliklerle geliyor?

    HTC U11 Life tanıtıldı! Peki hangi özelliklerle geliyor?

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 09:59 | Son Güncelleme:

    Yeni HTC telefon, U serisinin bazı özelliklerini üzerinde barındırsa da HTC U11 Life, orta seviye bir telefon.

    5,2 inç'lik 1080x1920 Super LCD ekranla gelen cihaz, IP67 su ve toz geçirmez yapıya sahip. U11 Life'ın 16 megapiksel kamerası, f/2,0 diyafram, phase detection autofocus ve bir dizi yetenekle geliyor. Kamera, 4K video kaydı veya ağır çekim kayıt yapabiliyo

    Sekiz çekirdekli Snapdragon 630 yonga setiyle gelen cihaz, satıldığı bölgeye göre 3GB veya 4GB RAM sunuyor. Depolama alanı bölgeye göre 32GB veya 64GB olan cihaz, microSD slotu sayesinde depolama alanını 2TB'a kadar genişletebiliyor.

    HTC U11 Life tanıtıldı Peki hangi özelliklerle geliyor

    Telefonu sıkarak belirli işlevleri kontrol etmenizi sağlayan Edge Sense, HTC U11 Life'ta da bulunuyor. Hi-Res ses özeliğine ve aktif gürültü engelleme yeteneğine sahip telefonda iyi bir ses kalitesi elde edeceğinizden de emin olabilirsiniz. U11 Life, kilit ekranını kolayca geçmeniz için bir parmak izi tarayıcısı da sunuyor.

    Android 8.0 Oreo ile çalışan telefon, Android One sayesinde stok Android'i kullanıyor.

    HTC U11 Life'ın çıkış tarihi henüz bilinmese de ön siparişler kabul edilmeye başlanmış durumda. Cihazın fiyatı ise yaklaşık 465 dolar.

    Etiketler: htc u11 life
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri