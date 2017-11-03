HTC U11 Life tanıtıldı! Peki hangi özelliklerle geliyor?

5,2 inç'lik 1080x1920 Super LCD ekranla gelen cihaz, IP67 su ve toz geçirmez yapıya sahip. U11 Life'ın 16 megapiksel kamerası, f/2,0 diyafram, phase detection autofocus ve bir dizi yetenekle geliyor. Kamera, 4K video kaydı veya ağır çekim kayıt yapabiliyo

Sekiz çekirdekli Snapdragon 630 yonga setiyle gelen cihaz, satıldığı bölgeye göre 3GB veya 4GB RAM sunuyor. Depolama alanı bölgeye göre 32GB veya 64GB olan cihaz, microSD slotu sayesinde depolama alanını 2TB'a kadar genişletebiliyor.





Telefonu sıkarak belirli işlevleri kontrol etmenizi sağlayan Edge Sense, HTC U11 Life'ta da bulunuyor. Hi-Res ses özeliğine ve aktif gürültü engelleme yeteneğine sahip telefonda iyi bir ses kalitesi elde edeceğinizden de emin olabilirsiniz. U11 Life, kilit ekranını kolayca geçmeniz için bir parmak izi tarayıcısı da sunuyor.

Android 8.0 Oreo ile çalışan telefon, Android One sayesinde stok Android'i kullanıyor.

HTC U11 Life'ın çıkış tarihi henüz bilinmese de ön siparişler kabul edilmeye başlanmış durumda. Cihazın fiyatı ise yaklaşık 465 dolar.