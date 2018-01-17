HTC U11 EYEs tanıtıldı! İşte özellikleri

HTC U11 EYEs'in, en önemli özelliği portre modu bulunan HDR destekli, 80 derece görüş açısına sahip f/2.2 diyaframlı 5 megapiksellik çift ön kamerası oldu. Cihazın arka tarafında ise 12 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir kamera bulunuyor. Ayrıca arka kamerası Ultra Pixel 3 teknolojisine sahip ve 4K 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Cihazda Qualcomm'un Hızlı Şarj 3.0 desteğine sahip 3930 mAh'lık batarya bulunuyor. Akıllı telefonda 1080x2160 piksel çözünürlüğünde ve 6 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. İşlemci olarak ise sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 652 tercih edilmiş.

4 GB RAM ve 64 GB microSD ile 400 GB'a kadar genişletebilir depolama alanı bulunan cihazın, kulaklı girişi bulunmuyor. Kutusundan Android Oreo 8.0 ile çıkan telefon ilk olarak Çin'de 465 dolardan satışa sunulacak. Daha sonra ise 505 dolar fiyat etiketi ile Tayvan'da çıkacak. HTC U11 EYEs'in diğer pazarlara ne zaman çıkacağı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.