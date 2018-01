HTC telefonlarını kullananlardan özür diledi! Sebebi ise...

Ardından ABD için kullanıma sunulan U11 Oreo güncellemesinden aradan geçen onca zamana rağmen Avrupa’da hiç ses soluk çıkmadı. Bunun üzerine HTC İngiltere resmi Twitter hesabı üzerinden konuyla ilişkin bir tweet gönderdi.

Aylar sonra sessizliğini bozan HTC, gecikme için özür diledi. Buna ek olarak Oreo güncellemesini aslında hazırladıklarını ancak birtakım problemler yaşadıklarını söyledi. Konu üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen yetkililer, global olarak U11 Oreo güncellemesini en kısa zamanda dağıtılmaya çalışıldığını da belirttiler.

Ancan bahsedilen problemlerin ne olduğu, şu ana kadar dağıtılan Oreo güncellemeleri de bu problemlere dahil olup olmadığı veya bu problemlerin ne zaman çözüleceğine dair bir bilgi verilmedi.





We’re sorry for the delay in delivering your Oreo update for the HTC U11. We have started to roll out the update globally but have had some complexities that have caused a delay to our release in Europe. Please bear with us and we’ll let you know more as soon as we can.