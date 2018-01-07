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HTC telefonlarını kullananlardan özür diledi! Sebebi ise...

Hürriyet Haber
07.01.2018 - 18:06 | Son Güncelleme:

Telefon üreticilerinden HTC, Android 8 Oreo güncellemesini henüz telefonlarına sunamadığı için özür diledi. Peki HTC telefonlara yeni Android güncellemesi ne zaman sunulacak?

Ardından ABD için kullanıma sunulan U11 Oreo güncellemesinden aradan geçen onca zamana rağmen Avrupa’da hiç ses soluk çıkmadı. Bunun üzerine HTC İngiltere resmi Twitter hesabı üzerinden konuyla ilişkin bir tweet gönderdi.

Aylar sonra sessizliğini bozan HTC, gecikme için özür diledi. Buna ek olarak Oreo güncellemesini aslında hazırladıklarını ancak birtakım problemler yaşadıklarını söyledi. Konu üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen yetkililer, global olarak U11 Oreo güncellemesini en kısa zamanda dağıtılmaya çalışıldığını da belirttiler.

Ancan bahsedilen problemlerin ne olduğu, şu ana kadar dağıtılan Oreo güncellemeleri de bu problemlere dahil olup olmadığı veya bu problemlerin ne zaman çözüleceğine dair bir bilgi verilmedi.

Etiketler: htc , android , android 8 oreo , oreo , telefon
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