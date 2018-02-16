HTC Desire 12 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

Blog yazarı Evan Blass'ın paylaştığı rapora göre HTC Desire 12, Breeze kod adına sahip. Ekran noktasında 18:9 formatında bir ekran kullanılan cihazın ekran boyutu 5.5 inç büyüklüğünde. Ayrıca, cihazda kullanılan işlemcinin, Mediatek üretimli olduğu düşünülüyor.

Cihazın arka kısmına 13 MP çözünürlük sunan kamera yerleştirilirken, ön kısma ise 5 MP çözünürlük sunan ön kamera yerleştirilmiş. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı sunan cihazın, 2730 mAh gücünde bir bataryadan güç alacağı biliniyor. Ayrıca, 2 GB RAM'li ve 16 GB dahili depolama alanı sunan Desire 12'nin, sektörde pay tutmada yine zorlanacağı düşünülüyor. Ek bilgi olarak, cihazın MWC 2018'de tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmezliğini korurken, cihazın uygun bir fiyatla sunulması bekleniyor.