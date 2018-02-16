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    HTC Desire 12 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Akıllı telefon sektöründe yer alan ama çok fazla popüler olmayan HTC'nin 18:9 ekran formatındaki yeni telefonu HTC Desire 12 ortaya çıktı. Bakalım bu telefonun özellikleri nasıl?

    Blog yazarı Evan Blass'ın paylaştığı rapora göre HTC Desire 12, Breeze kod adına sahip. Ekran noktasında 18:9 formatında bir ekran kullanılan cihazın ekran boyutu 5.5 inç büyüklüğünde. Ayrıca, cihazda kullanılan işlemcinin, Mediatek üretimli olduğu düşünülüyor. 

    HTC Desire 12 nasıl olacak İşte muhtemel özellikleri

    Cihazın arka kısmına 13 MP çözünürlük sunan kamera yerleştirilirken, ön kısma ise 5 MP çözünürlük sunan ön kamera yerleştirilmiş. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı sunan cihazın, 2730 mAh gücünde bir bataryadan güç alacağı biliniyor. Ayrıca, 2 GB RAM'li ve 16 GB dahili depolama alanı sunan Desire 12'nin, sektörde pay tutmada yine zorlanacağı düşünülüyor. Ek bilgi olarak, cihazın MWC 2018'de tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmezliğini korurken, cihazın uygun bir fiyatla sunulması bekleniyor. 

    Etiketler: HTC , Desire 12 , Telefon
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