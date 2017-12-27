HSK'dan dikkat çeken görev değişikliği

Haziran 2016’da çıkan bir kararname ile Bakırköy Adalet Sarayı’na Başsavcı Vekili olarak atanan Mehmet Demir, 18 aylık görevinin ardından 25 Aralık 2017’de HSK Birinci Dairesinin hazırladığı bir kararname ile yeri görev yeri değiştirilen 92 kişiden biri oldu.

Rütbesi düşürülen Başsavcı vekili Mehmet Demir, Anadolu Adalet Sarayı’na düz savcı olarak atandı.

ŞEHİT YAKINI DARP ETMEKTEN GÖREVDEN ALINMIŞTI



Öte yandan Bakırköy Adalet Sarayı’nda Adalet Müfettişi olarak görev yapan Hasan Burak Çevikoğlu’nun da görev yeri değişerek İstanbul Adalet Sarayı oldu. Çevikoğlu’nun geçtiğimiz Kasım ayında kendisine hizmet etmesi için görevlendirilen bir şehit yakınını darp ettiği iddiasıyla HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca görevine son verilmişti. Hasan Burak Çevikoğlu son kararname ile İstanbul Adalet Sarayı’na düz savcı olarak atandı.