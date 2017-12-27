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    HSK'dan dikkat çeken görev değişikliği

    Ceylan SEVER /İSTANBUL
    27.12.2017 - 17:25 | Son Güncelleme:

    25 Aralık 2017’de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin hazırladığı kararname ile 92 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İçlerinden dikkat çeken isimlerden biri de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Demir oldu. 17/25 Aralık soruşturmaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığı bulunduğu halde hakkında soruşturma başlatan savcı olarak bilinen Demir, Anadolu Adalet Sarayı’na düz savcı olarak atandı.

    Haziran 2016’da çıkan bir kararname ile Bakırköy Adalet Sarayı’na Başsavcı Vekili olarak atanan Mehmet Demir, 18 aylık görevinin ardından 25 Aralık 2017’de HSK Birinci Dairesinin hazırladığı bir kararname ile yeri görev yeri değiştirilen 92 kişiden biri oldu. HSKdan dikkat çeken görev değişikliği
    Rütbesi düşürülen Başsavcı vekili Mehmet Demir, Anadolu Adalet Sarayı’na düz savcı olarak atandı.

    ŞEHİT YAKINI DARP ETMEKTEN GÖREVDEN ALINMIŞTI

    Öte yandan Bakırköy Adalet Sarayı’nda Adalet Müfettişi olarak görev yapan Hasan Burak Çevikoğlu’nun da görev yeri değişerek İstanbul Adalet Sarayı oldu. Çevikoğlu’nun geçtiğimiz Kasım ayında kendisine hizmet etmesi için görevlendirilen bir şehit yakınını darp ettiği iddiasıyla HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca görevine son verilmişti. Hasan Burak Çevikoğlu son kararname ile İstanbul Adalet Sarayı’na düz savcı olarak atandı.

     

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