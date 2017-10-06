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    HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: İhraç edilen hakim ve savcıların isim listesi...

    AA
    06.10.2017 - 01:56 | Son Güncelleme:

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu’nda 39 hakim ve savcının meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

    HSK Genel Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Bugünkü sayıda yayımlanan 2017/770 sayılı kararlara göre; Hakim Murat Yıldız, Beytullah Bektaş, Ömer Öksüz, Murat Bilge, Ömer Aykut Özdoğan, Erkan Alp, Zeynep Baltürk, Zeliha Ertan, Gülay Uğur Kılınç, Dilek Demirel, Feti Ahmet Geçim, İbrahim Furkan Yürük, Yusuf Deveci, Yakup Kurtoğlu, Murat Erol, Kadriye Tepe, Fidan Göverçile, Emre Kuzu, Cumhuriyet Savcısı Birol Işık, Remzi Başaran, Enver Baltürk, Abdulvahap Kılınç, Nebi Erken, Cihat Parıldar, Caner Korkmaz, Yavuz Altun, Serkan Karakoç, Ali Yasin Atalay, Muhammed Özoğlu, Ömer Faruk Çelik, Nusret Taş, Yargıtay Teknik Hakimi Cemil Küçükbaşol, Burcu Celep Kamiloğlu, Meltem Yıldız Ay, Mesut Ercan, Utku Kamiloğlu, Mevlüt Özdaş, Rumeysa Doğan ve Vergi Mahkemesi Üyesi Abdurrahman’in Güler 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu KHK’nın onay kanunu olan 6749 sayılı OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nın değiştirilerek kabul edilmesine dair kanunun 3’üncü maddesi uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

    39 hâkim ve savcıya daha FETÖ ihracı39 hâkim ve savcıya daha FETÖ ihracı

    Etiketler: HSK , hakim , ihraç , liste , resmi gazete
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