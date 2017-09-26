HSBC TL'ye güveniyor

Türk Lirası jeopolitik riskler dolayısıyla son günlerde benzerlerine göre negatif ayrışma gösterse de kurumların favori paralar listesinde hala üst sıralarda yer alıyor. HSBC analistleri tarafından kaleme alınan 26 Eylül tarihli raporda büyüme ve para politikası sayesinde TL’yi destekleme potansiyeli olan sürprizlerin Güney Afrika Randı'na (ZAR) göre daha fazla olduğu ifade edildi. Business HT’nin haberine göre raporda, kredi notu riski ve siyasi belirsizliklerin Güney Afrika Randı'nın yıl sonuna doğru görünümü üzerinde belirsizliği artırdığı kaydedildi. Carry değerleme göstergelerinin TL/ZAR’da yükselişe işaret ettiği belirtildi Analistler 23 Ağustos’ta TL/ZAR’da 3,95 hedefiyle uzun pozisyon açtıklarını ifade ederken zarar kes seviyesine de 3,69 olarak belirledi.



FAVORİ PARA BİRİMLERİ ARASINDA



Daha önceki haftalarda UBS ve Citi gibi kurumlar da Türk Lirası'nın hikayesine inandıklarını belirtmişti. Türkiye’de büyüme hikayesi gören UBS, uzun süredir Türk lirası ve hisse senetleri üzerinde pozisyon artırılması tarafında yer alıyordu. UBS, Türk ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde yüzde 4,5-5 oranında büyüyebileceğini düşündüklerini, EMEA’da benzer şekilde yüksek bir büyüme sağlayacak pek çok ülke olmadığını belirtmişti.