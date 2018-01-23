HSBC çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

HSBC Bank A.Ş., Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation'ın (HSBC) Türkiye iştirakidir ve merkez ofisi İstanbul'da bulunmaktadır. Ülkemizde 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren HSBC, Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı, Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi alanlarında hizmet vermektedir. HSBC Türkiye, şubeleri, telefon bankacılığı, ATM bankacılığı ve dijital bankacılık kanallarıyla müşterilerine finansal çözümler sunmaktadır. Merkezi Londra’da bulunan ve dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmetleri kuruluşlarından biridir. Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 67 ülke ve bölgede yaklaşık 3 bin 900 ofisiyle hizmet vermektedir.

HSBC, 87 farklı ülkede faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi kabul edilir. kuruluşu 1865 yılına kadar uzanıyor. Toplamda 100 milyona yakın müşteriye sahip olan HSBC 1990 senesinde Midland Bank’ı satın alarak Türkiye’de açılan ilk İngiliz bankası olmuştur. 1999 yılında HSBC ismi altında çalışmaya başlayan ve sürekli büyüyen bankanın bugün Türkiye’de 3.5 milyon civarında müşterisi ve 311 adet şubesi bulunuyor.

HSBC çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve 12.00’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.00’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

HSBC merkez binası, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 34394 Şişli/İstanbul adresinde bulunmaktadır. HSBC merkez şubesine 212 376 40 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 212 267 47 94 faks numarasıyla erişebilirsiniz.