Hrant Dink ölümünün 11. yılında anılıyor

19 Ocak 2007 yılında Agos Gazetesi önünde öldürülen Hrant Dink için vurulduğu yerde anma töreni gerçekleştirilecek. Tören öncesi Dink’in vurulduğu Halaskargazi Caddesi polis ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri kapatılan alana girmek isteyen vatandaşların üzerini arayarak içeri aldı. Dink’in vurulduğu caddeye çıkan sokaklar da kapatıldı. Polis ekipleri TOMA’larla ara sokaklarda önlem aldı. Bunun yanında Dink’in vurulduğu yer karanfillerle süslendi. Üzerinde “Hrant için adalet için” yazan dövizler ve Dink’in fotoğrafları, eski gazete binasına asıldı.