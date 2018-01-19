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    Hrant Dink ölümünün 11. yılında anılıyor

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    19.01.2018 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 11’inci yılında vurulduğu yerde anılıyor.

    19 Ocak 2007 yılında Agos Gazetesi önünde öldürülen Hrant Dink için vurulduğu yerde anma töreni gerçekleştirilecek. Tören öncesi Dink’in vurulduğu Halaskargazi Caddesi polis ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri kapatılan alana girmek isteyen vatandaşların üzerini arayarak içeri aldı. Dink’in vurulduğu caddeye çıkan sokaklar da kapatıldı. Polis ekipleri TOMA’larla ara sokaklarda önlem aldı. Bunun yanında Dink’in vurulduğu yer karanfillerle süslendi. Üzerinde “Hrant için adalet için” yazan dövizler ve Dink’in fotoğrafları, eski gazete binasına asıldı.

    Hrant Dink ölümünün 11. yılında anılıyor

    Etiketler: cinayet
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