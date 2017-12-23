HP'den TEGV ile genç yeteneklere destek

BASE İstanbul Türkiye genelindeki tüm Güzel Sanatlar Fakültelerinden 2017 yılında mezun olacak öğrencilerin çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getiriyor. Yeni mezun sanatçı adaylarını kamu, sanat sektörü, yaratıcı endüstriler ve medya ile buluşturmayı hedefleyen BASE etkinliğine sponsor olan HP, teknolojinin ve sanatın gücünü buluşturuyor.

Etkinlikte gerçekleştirilen HP Yaratıcılık Atölyesi'nde sanatçıların ZBook x2 ile yaptıkları HP'ye özel tasarımlar basılı ve dijital ortamda sergileniyor. Sergilenen tüm ürünler ise Sprout Pro by HP sayesinde dijital ortamda arşivleniyor. HP ZBook x2 ile tasarlanan ürünlerin satışlarından elde edilen gelir etkinliğin sonunda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'na bağışlanacak.

HP sponsorluğu hakkında bilgi veren HP Genel Müdürü Filiz Akdede, “Güzel Sanatların her dalından yetenekli gençlerin eserlerini aynı çatı altında sanat dünyasıyla buluşturan BASE 2017’nin bir parçası olmaktan son derece gururluyuz. HP, sadece sunduğu yeni nesil teknolojiyle değil, elinden gelen tüm destek ile pek çok alanda, geleceğimizi oluşturan gençlerin yanında yer almaya çalışıyor. Bu kez sanatçılarımızı desteklemek için BASE 2017 sponsorları arasında yer aldık. Teknoloji ve sanatın buluşma noktasında yer almak bizler için de çok heyecan verici. HP’nin yaratıcılığa güç katan iki yeni ürününü etkinlik kapsamında sanatçılarımızla buluşturuyoruz. HP ZBook x2 ve Sprout Pro by HP adındaki inovatif ürünlerimiz ile tasarımcılar yaratıcı işlerini her zamankinden daha kolay yapabiliyor ve ilham veren yeni fikirleri hayata geçirip dünyayı zenginleştiriyorlar. Etkinlikte profesyonel uygulamalara ihtiyaç duyan sanatçıların, tasarımcıların ve dijital görüntüleme profesyonellerinin performans ve mobilite ihtiyaçlarını çözmek için tasarlanmış dünyanın en güçlü ve ilk ayrılabilir iş istasyonu olan HP ZBook x2 ve fiziksel dünya ile dijital dünyayı harmanlayan, 3D görüntü tarama özelliği ve görüntü düzenleme yazılımı ile nesneleri dijital olarak özelleştiren Sprout by HP ürünlerimiz tasarımcılarımızın deneyimlemesi için sergiliyoruz. Gerek ürünlerimiz gerekse sponsor desteğimizle genç tasarımcılarımızın yanında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.