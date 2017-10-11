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HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede: 2030’da milenyum jenerasyonuna hizmet vereceğiz

Hürriyet Haber
11.10.2017 - 14:59 | Son Güncelleme:

İş dünyasının liderleri, geleceği konuşmak için “Ofis Dışında” buluşuyor. Hürriyet TV'de yayınlanan Ofis Dışında'nın bugünkü konuğu HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede oldu.

Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda hazırlanan “Ofis Dışında” programının dördüncü bölümü bugün Hürriyet TV'de yayınlandı. BinYaprak, Olmadık Projeler ve ve PwC Türkiye’nin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli ismi, Hürriyet TV izleyicileriyle buluşturan programın bugünkü konuğu HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede oldu.

Çekimleri Ersa Mobilya’nın Altunizade’deki showroom binasında gerçekleştirilen, sunuculuğunu PwC Program Koordinatörü Duygu Merzifonluoğlu’nun yaptığı “Ofis Dışında” programının dördüncü bölümünde HP Türkiye Genel Müdürü Akdede teknolojinin tüm dünyada tüm sektörlerin ana konusu haline geldiğinin altını çizerken insanlar sadece ofislerde değil, ofis dışında da çalışma alanları arıyor şeklinde ifade etti.

Akdede konuşmasına şöyle devam etti; "3 boyutlu yazıcılar giriş seviyesinden endüstriyele kadar farklılık gösteriyor. HP endüstriyel çalışıyor. Tasarım, sağlık gibi alanlarda da kullanılıyor. Ancak evde kullanacak mıyız bilmiyorum. Yeni nesil çok yaratıcı ve yeni dünya bunu destekliyor. Birçok teknoloji var. Neden evlerimize şu anda girmiyor? Fiyat performans açısından aslında."

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede: 2030’da milenyum jenerasyonuna hizmet vereceğiz

"2030'DA MİLENYUM GRUBUNA GÖRE HEDEFLERİMİZİ KOYMAMIZ GEREKİYOR"

Akdede; "2030'da milenyum jenerasyonuyla çalışacağız ve onlara hizmet vereceğiz gibi görünüyor. Bu jenerasyon teknolojiyi çok daha iyi kullanan, beklentileri yüksek olan, iş yaşam dengesine önem veren sosyal mecrayı çok daha yoğun kullanan bir jenerasyondan bahsediyoruz. Bu müşteri grubuna göre hedeflerimizi koymamız gerekiyor." dedi.

Gelecekteki mesleklerle ilgili de konuşan Akdede gelecekteki mesleklerle ilgili; "Bir kısmını biliyoruz, bir kısmı bizim bilmediğimiz meslekler. Yazılım mühendislerine talep olacaktır. Bilim, teknoloji, matematik anlamında yükselen gruplara ihtiyaç olacaktır. Bazı teknoloji alanlarında gereken açığımız var." ifadesinde bulundu.

Bilişimden medyaya, sağlıktan gayrimenkule geniş bir sektör yelpazesinde iş dünyasının bugünü ve geleceğinin; teknolojik yenilikler, çalışma mekanlarının değişimi ve iletişim gibi çok kapsamlı konular üzerinden ele alındığı “Ofis Dışında” programı, sektöründe 60 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda, her Çarşamba saat 10.00'da Hürriyet TV’de.

 

Etiketler: ofis dışında , filiz akdede , ersa mobilya
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