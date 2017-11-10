HP, Intel ile birlikte Overwatch Ligi’nin sponsoru oldu

6 Aralık'ta ön hazırlık maçlarının, 10 Ocak 2018'de ise normal sezonun başlamasıyla, OMEN ürünleri üzerinden mücadele eden dünyanın en iyi oyuncularını takip edebileceksiniz. Overwatch Ligi Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 12 açılış sezonu ekibiyle, şehir tabanlı ilk büyük küresel e-spor ligi olacak.



HP Kişisel Sistemler Grubu Pazarlama Küresel Başkanı Alex Craddock, "Blizzard Entertainment ile birlikte Overwatch Ligi'nin global teknoloji ortağı olarak çalışmak, eSpor'un yeteneklerini kutlamamız ve donanımımızı rekabetçi oyun alanlarında sergilememiz için mükemmel bir yol. Dünyadaki en iyi eSpor profesyonellerinin birçoğu tarafından yaygın bir şekilde benimsenen OMEN ürünleriyle Overwatch Ligi'nin rekabet ruhuna destek olduğumuz için heyecan duyuyoruz" diyor.







Blizzard Entertainment'ın Major League Gaming bölümünün başkanı ve CEO'su Pete Vlastelica "Overwatch'ta profesyonel olarak rekabet eden ekiplere en gelişmiş teknolojiyi sunabilmek için HP ve Intel'in desteğini almaktan heyecan duyuyoruz. Bu gibi uzun yıllar sürecek işbirlikleri, Overwatch Ligi'nin arkasındaki gücü ve bizim ve iş ortaklarımızın eSporun geleceğine yönelik uzun vadeli taahhüdünü göstermektedir. Haziran ayında Overwatch Dünya Kupası'nın resmi PC'si olmak için Blizzard Entertainment ile birlikte çalıştık. Bu son ortaklık, bizim bu oyuna, eSpor'a ve dünyanın dört bir yanındaki oyun meraklılarına verdiğimiz desteğin kanıtı.



Pete Vlastelica "Dünyadaki en iyi oyuncular için bir vitrin olmanın yanı sıra, Overwatch Dünya Kupası, Overwatch'ın merkezinde yer alan küresel ruhu temsil ediyor. HP'nin bu samimi ve heyecan dolu uluslararası rekabeti desteklemesini memnuniyetle karşılıyoruz" diyor.