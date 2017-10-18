HP dünyanın en incesini yaptı: İşte karşınızda Spectre 13

HP, yeni nesil HP Spectre 13 ve HP Spectre x360 13 dizüstü bilgisayarlarıyla premium tüketici ürün serisine yenilikler getiriyor. Hem dizüstü hem de tablet olarak kullanılabilen, entegre gizlilik filtreli ekrana sahip, dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı Dijital Dokunuşlar gecesiyle tanıtıldı.



Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen HP Spectre 13 devamı olarak sayılan yeni model, dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olma özelliğine sahipti. Bu inanılmaz ince yapıya rağmen performans tarafında da büyük işler hedefleyen Spectre 13, biz kez daha, bu sefer yenilenmiş bir şekilde karşımıza çıktı.

HP, yeni nesil HP Spectre 13 ve HP Spectre x360 13 dizüstü bilgisayarlarıyla premium tüketici ürün serisine yenilikler getiriyor. Yeni nesil işlemcileri, daha uzun pil ömrü ve daha şık açısal tasarımlarla parlak ekranı barındıran yeni ürünler, HP’nin premium PC pazarında büyümesini sağlayan bir dizi hareketin en yenisini oluşturuyor.







Dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı olan ikinci jenerasyon Spectre 13, 8. Nesil Intel Core işlemciler ve dört çekirdekle güçlendirilmiş bir cihazla kullanıcıların kısıtlamasız çalışmasını ve eğlencenin tadını 4K ekran ve daha yüksek ses ile almasını sağlıyor.

HP’nin 4 çekirdekli, hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabilen ödüllü Spectre x360 dizüstü bilgisayarı, entegre bir gizlilik filtreli ekran seçeneği ile güvenliği artırırken, stil ve dayanıklılıktan ödün vermeden ve daha uzun pil ömrüyle sunuluyor.

4K yüksekliğe kadar Corning Gorilla Glass NBT ekranlı, CNC alüminyum ve karbon fiberden yapılmış, roze altın renkli aksanlar ile seramik beyaz veya, mikro kenarlı çerçeveleri olan bakır cilalı aksanlarla koyu gümüş seçeneği sunuluyor. Hoparlörler, net bir ses ve rahat bir klavye deneyimi elde etmek için tam boyutlu kenardan kenara, arkadan aydınlatmalı klavyenin üzerine yerleştirilmiş.

En yeni 8. Nesil Intel Core i5 ve i7 işlemcileri ile hızlı performans, içeriği 1 TB’a kadar PCIe SSD ile yedekleme ve 16 GB LPDDR3 bellek hızıyla çoklu görevler sunuyor. 11,5 saate kadar pil ömrü ve HP Hızlı Şarj teknolojisi ile 30 dakikalık şarjla sıfır pil ömründen yüzde 50’ye kadar şarj etme olanağı sağlıyor.





Yeniden tasarlanan HP Spectre x360, dört çekirdekli performans, 16.5 saate kadar pil ömrü ve yeni bir entegre gizlilik filtreli ekranı sunarken bir dizüstü bilgisayardan tablete geçiş sağlıyor.

Açısal çizgilerle CNC işlenmiş alüminyum gövde, doğal gümüş, bakır vurgularla koyu kül gümüş veya sınırlı sayıda altın seçenekleri sunulmaktadır. 4K’a kadar yüksek çözünürlüklü, dayanıklı Corning Gorilla Glass NBT 13 inç diyagonal ekranlı mikro kenar çerçeve, olağanüstü görüntüleme deneyimleri sunar.

8. Nesil Intel Core i5 ve i7 işlemcileri, 16 GB LPDDR3‘e kadar bellek ve 1 TB’lık PCIe SSD9 ve optimize edilmiş termallerin sunduğu performans ile tasarımcılar ve çok görevli işler yapan kullanıcılar çalışmalarını ve değerli anıları depolayabilecekler.

Güvenlik özellikleri; kolay erişim için yan tarafta bulunan bir parmak izi okuyucu, bir hızlı tuş vuruşuyla görsel hack oluşumunu önlemek için Full HD7 sürümünde (yalnızca Doğal Gümüş) bununan HP Sure View entegre gizlilik filtreli ekran seçeneği ve HP Wide Vision FHD IR yüz tanıma özelliğine sahip kamerayı içeriyor.

Windows Ink Certified kalemi eşzamanlı dokunma ile daha doğal çizim ve yazı deneyimi sunar. Kalem herhangi bir modda hassas basınca duyarlıdır. Kalemin altında entegre bir USB-C ™ şarj edilebilir pil bulunmaktadır ve 15 saniyelik şarj işlemi, kullanıcıya maksimum 198 dakika kullanım süresi sunar.

HP Spectre 13 Dizüstü bilgisayarı KDV dahil 7999 TL, HP Spectre x360 ise KDV dahil 5999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.