HP dizüstü bilgisayar kullananlara çok önemli uyarı

HP, son iki senedir sattığı bazı laptop ve workstation'ların pillerini güvenlik nedeniyle geri çağırdı. Pillerin tehlikeli olduğu ve yangına sebebiyet verebileceği söyleniyor.

Firma, pillerle ilgili gelen şikayetlerin sekize ulaşmasının ardından böyle bir adım attı. Bu şikayetlerden birinde bir kişinin eli birinci dereceden yanmış, üçü ise (muhtemelen yangından) toplamda 4.500 dolarlık mal kaybı yaşamıştı.

Sorundan etkilenen cihazlar, HP'nin Aralık 2015 ile Aralık 2017 arasında sattığı bilgisayarların tümünün yüzde 0.1'ini oluşturuyor. Bu küçük gibi görünse de HP'nin çok sayıda laptop sattığını biliyoruz ve etkilenen cihazların sayısı, çok az olmayabilir.

Sorundan etkilenen modeller arasında HP ProBook, HP ZBook, HP x360, HP Envy m6, HP Pavilion x360 ve fazlası bulunuyor, ancak firma bu modellerin hepsindeki pillerde sorun olmadığını söylüyor. Tam liste için HP'nin bu sayfasına göz atabilirsiniz. Laptop'unuzdaki pilin sorundan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmenizi sağlayan küçük bir araç da var.

Sorundan etkilenenler, laptop'larını "pil güvenliği moduna" alma talimatlarını takip ederek, yani pili boşaltıp devre dışı bırakarak güvende kalabiliyorlar. Bu durumda pilinizi değiştirene kadar laptop'u prize bağlayarak çalışmanız gerekiyor. Piller laptop'a kilitli olduğu için değişim işini yetkili bir teknisyene yaptırmanız gerekiyor. Doğal olarak HP, bunların hiçbiri için ücret talep etmiyor.

Tüm bunlar sizde bir deja vu hissi bıraktıysa hisleriniz yanılmıyor. HP geçen senenin başında da yangın riski nedeniyle bir pil geri çağırmasına imza atmıştı.



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