Hotmail hesabı açma | MSN hesabı nasıl açılır?

Hesap Açma İşlemleri Microsoft Messenger hayatımıza öyle bir girdi ki neredeyse bütün işlemlerimizi mail üzerinden gerçekleştiriyoruz. Dünyada neredeyse her beş kişiden üçünün mail adresi bulunuyor. Ama, öncelikle şunu söyleyelim ki MSN programı kaldırılalı yıllar oldu.

Bu nedenle sizlerin e-posta hesabınıza giriş yapmaya çalıştığımızı varsayarsak, MSN Hotmail ile girişi açıklayacağız.

MSN Messenger, teknolojinin ilerlemesi ve yeni uygulamaların çıkmasıyla beraber önemini kaybetti. MSN, 2013 yılında tarihin tozlu raflarına kaldırıldı.