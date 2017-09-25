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    Hotmail hesabı açma | MSN hesabı nasıl açılır?

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 11:31 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 11:31

    Dünyada teknolojinin ilerlemesiyle beraber insanların da haberleşme seçenekleri bir hayli arttı. Dünya üzerinde oldukça yaygın kullanılan mail uygulaması yoluyla insanlar kolay bir şekilde iletişim sağlıyor. Çağımızda en çok kullanılan mail uygulaması Hotmail’de hesap açma ve giriş işlemleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...Vatandan Haber

    Hesap Açma İşlemleri Microsoft Messenger hayatımıza öyle bir girdi ki neredeyse bütün işlemlerimizi mail üzerinden gerçekleştiriyoruz. Dünyada neredeyse her beş kişiden üçünün mail adresi bulunuyor. Ama, öncelikle şunu söyleyelim ki MSN programı kaldırılalı yıllar oldu.

    Bu nedenle sizlerin e-posta hesabınıza giriş yapmaya çalıştığımızı varsayarsak, MSN Hotmail ile girişi açıklayacağız.

    MSN Messenger, teknolojinin ilerlemesi ve yeni uygulamaların çıkmasıyla beraber önemini kaybetti. MSN, 2013 yılında tarihin tozlu raflarına kaldırıldı.

    Etiketler: msn , hotmail , hotmail açma , hotmail hesabı nasıl açılır , msn hesabı nasıl açılır
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