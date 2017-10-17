Hotmail açma işlemi nasıl yapılır? Hotmail giriş ekranı

Hotmail açma işlemi ile birlikte kişilerarası ya da grup yazışmalarını kolayca yönetebilecek olan vatandaşlar, E-Posta açma işlemini nasıl yapacaklarını merak ediyor. E-Mail kutusunun kolayca görüntülenebileceği Hotmail açma işlemiyle birlikte yazışma işlemi bu şekilde hayat bulacak. Peki, Hotmail açma işlemi nasıl yapılır? İşte, bu konuda yardım arayanların işine yarayacak en nitelikli bilgiler

HOTMAİL OTURUM AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hotmail'e kaydolmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklanmalıdır

HOTMAİLE KAYDOLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra çıkacak olan ekrandan küçük puntolarla yazılmış olan "Hesabınız yok mu? Bir tane oluştur!" butonuna basılmalıdır.

Açılacak olan ekranda yer alan iki adet kutucuk yer alacaktır. Bu kutucukların en altında yer alan "Yeni bir e-posta adresi alın" kısmına tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında -karşınıza aynı kutucuklar çıkacak, ancak kutucukların ilkinin sonunda "@outlook.com" yazacaktır.

Şimdi ilk kutucuğa almak istediğiniz mail adresinin adını girebilirsiniz.

Eğer karşınıza "Bu e-posta adresi zaten başka bir kullanıcıya ait. Başka bir ad girmeyi deneyin." şeklinde bir uyarı çıkarsa almak istediğiniz adresin sonuna sayılar veya farklı kelimeler ekleyerek yeniden deneyiniz. (Örnek: Ali@outlook.com hesabı başka bir kullanıcıya aitse bunun sonuna size uygun olan ve unutmayacağınız bir sayıyı ekleyerek hesabınızı bu örnekteki gibi alabilirsiniz; ali9536@outlook.com.)

Mail adresinizi belirledikten sonra ikinci kutucuktan parolanızı belirlemesiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu ise Parola en az 8 karakterden oluşmalı ve içinde şunlardan en az ikisi bulunmalıdır: büyük harf, küçük harf, sayı ve simge.

Bu adımı başarıyla atlattıktan sonra Hesap kurulumunuzu tamamlamak için isim soyisim bölümünü doldurmalısınız.

Bir sonraki adımda yaşadığınız ülke ve doğum tarihi bölümünü eklemelisiniz.

Hesabı gerçek bir insanın oluşturup oluşturmadığının netlik kazanması için ekranda yer alan harfleri kutucuğa girmelisiniz. Eğer harfler okunmayacak düzeyde ise "Yeni" tuşuna basabilirsiniz.

Bu adımı da tamamladıktan sonra artık hesabınızın ana sayfasına ulaşmış olacaksınız.

Merhaba yazısının altında yer alan "Gelen kutusunu görüntüle" butonuna tıklayıp E-Posta hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.