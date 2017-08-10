Hotelya’dan Dubai çıkarması geldi!

Hotelya Kurucusu ve Genel Müdürü Yüksek Mimar Zümrüt Doyran, bugüne kadar 500’ün üzerinde prestijli projede yer aldıklarını ve her proje için özgün, yaratıcı ve ilgi çekici tasarımlara imza attıklarının altını çizdi. Doyran, başarılarının altında yatan sırrın ise çözüm odaklı yaklaşımlarında yattığını söylüyor ve ekliyor: “Hotelya olarak bugüne kadar Rixos markası altında Türkiye’de çok ciddi işler yaptık.

The Land of Legends Theme Park – Antalya ve Rixos Premium Belek bizim için önemli referanslar oldu. Ve yurt dışında da Rixos Premium Dubai’ye imzamızı attık. Bir Türk markası olarak bu özel projede tercih edilmek bizim için gurur verici. Türk tasarım ve üretim gücü ile yurtdışında daha çok projeyi bünyemize katmak hedefindeyiz.”