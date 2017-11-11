‘Hotel Bomonti’ye Londra’dan ‘hizmette mükemmeliyet’ ödülü

MAYIS 2015’den bu yana Nürnberg’in Oberasbach kasabasında faaliyet gösteren dört yıldızlı, 51 odalı otelin sahibi Murat baydemir, ‘Otel Oskarı’ olarak bilinen ödülü, bir yardım gecesiyle kutladı. ‘Carrera World’ eğlence merkezinde düzenlenen yardım gecesine TİAD, MÜSİAD ve DİTİB gibi Türk sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve Almanya’daki iş insanları da katıldı. Gecede yaptığı konuşmada otel çalışanlarına teşekkür eden Murat Baydemir, bölgede ikinci bir otel daha açacaklarını söyledi.





'KASABAMIZI İKİ TÜRK TEMSİL EDİYOR'

Oberasbach Belediye Başkanı Birgit Huber de otelin kasaba için büyük bir şans olduğunu belirtti. Huber, “Oberasbach, Hotel Bomonti sayesinde dünyaya açılıyor, tüm dünyadan insanları kasabamızda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Kasabamızın adını iki Türk gururla temsil ediyor. Biri Murat Baydemir, diğeri ise dünyaca ünlü hakemimiz Deniz Aytekin” dedi.

Bavyera milletvekili Arif Taşdelen, ödülü, “Göçmenlerin Almanya’ya nasıl katkı sağladığının en güzel örneği” diye nitelerken, Bavyera milletvekili Barbara Guttenberger ise Fürth bölgesi için otelin büyük bir kazanç olduğunu söyledi. Guttenberger, “Bölgenin en anlamlı kutlaması bu gece burada yapılıyor” dedi.





‘ALMAK DEĞİL, VERMEK DE ÖNEMLİ’

Radyocu Floh Kerschner’in sunduğu yardım gecesinde elde edilen gelirin bir kısmı Katolik Kilisesi’nin yağmurdan zarar gören orgu için, Protestan kilisesinin yeni inşa edilecek gençlik merkezi için, gençlerin kötü yollara gitmesini engelleyen 1-2-3 Derneği için ve Uganda’da yetimlere yardım eden ‘Hands Hold Uganda’ derneği için hibe edildi. Murat Baydemir, “Sadece almak değil, vermek de çok önemli. Bölgeden aldığımız gücü yine bölgeye geri vermekten kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.



