Dişçiye Türkiye'ye geldiler

Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Selvi, Hospitadent'in Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye'nin 500 Hizmet İhracatçısı araştırmasında diş tedavi hizmetleri kategorisinde birinci, sağlık hizmetleri ihracatı kategorisinde 15. olduğunu söyledi.

Hastaneden yapılan açıklamada Selvi, ağız ve diş tedavi hizmetlerinde yurtdışından en çok hastanın geldiği sağlık kuruluşu olduklarını kaydetti. 12 yıldır sağlık turizmi ile dünyanın dört bir yanından gelen hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti sunduklarını belirten Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2006 yılından bugüne Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Hollanda, İsviçre ve Amerika başta olmak üzere dünyanın her yerinden gelen hastalarımızı en iyi şekilde ağırlayıp, ülkelerine mutlu dönmelerini sağlıyoruz. Hasta memnuniyetine çok önem veriyoruz. Biliyoruz ki tedavisinden memnun kalıp ülkemizden mutlu ayrılan her hasta ülkemizin hizmet kalitesinin yayılmasına katkı sağlayacaktır. Sağlık turizmi hem ülkemizin marka algısını yükseltebileceğimiz hem de cari açığımızı kapatabileceğimiz bulunmaz bir nimettir. Çünkü coğrafi konum, hastane ekipmanı ve deneyimli hekim açısından ülkemiz çok iyi bir durumdadır."

10. şubelerini Den Haag'a taşıdıklarını belirten Selvi, yurtdışı yatırımlarına da değinerek yakın zamanda Kanada, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da irtibat ofisi açtıklarını ve büyümeye devam ettiklerini bildirdi.