Hoş geldin Yapıkredi Kültür Sanat!

Geçtiğimiz hafta kapılarını edebiyat ve sanatseverlere açan Beyoğlu’nun yeni kültür binası Yapıkredi Kültür, 50 yıllık kültür yolculuğunu yenileyerek, yepyeni bir mimari tavır ve vizyonla karşımızda duruyor.

Başından sonuna her yönüyle düşünülmüş, yeni dönem kültür hizmeti anlayışıyla birebir uyumlu bir kültür kurumu Beyoğlu’na armağan edilen.

Bu tip yeni ve yenilikçi kültür binalarını deneyimlediğinde, bir define avcısı gibi başlıyor insan gezmeye... Tıpkı doğru noktaların izini sürerse olağanüstü bir defineye ulaşacakmış gibi...

Tüm kurgusunu anlamak için; binanın mimarisini, içinde yaratılmaya çalışılan sanat ortamını, bunun edebiyatla ilişkisini, koleksiyonerliğini, yani arkasındaki fikre odaklanıyorum. Çünkü biliyorum ki insanlara en çok temas becerisi gösterenler, tüm bu yönleri birbiriyle uyumlu olanlar...

İki cephesiyle Yapıkredi Kültür; tüm tahribata rağmen hala Türkiye’nin en önemli fikir sanat merkezi İstiklal Caddesi’nde. Transparan, dünyalı bir mimari, alt katta kültür hayatına kazandırdıkları kitaplar, para bilimine dair koleksiyonun yer aldığı müze, tüm fikri sirayet ettirilmiş ilk sergisi Sarmal, devam eden katlara yansıtılmış galeriler, banka yolculuğunun sanat alanlarına iz düşümleri, kütüphanesinde edebiyatı, sanatı ve koleksiyonerliği içiçe geçiren pek çok detayıyla ziyaretçisine iyi şeyler söyleyen çok güzel bir kültür kurumu Yapıkredi Kültür Sanat binası...

Bir yerde okumuştum. Önünden geçerken Anadolu’lu bir kadının ‘Kağıttan bir kadın heykeli yapmışlar ‘ dediği İlhan Koman ustanın tonlarca demirden yaptığı zarif Akdeniz Heykeli de burada...

Canım benim Asya’yı da götürmek için sabırsızlanıyorum... Girişteki kitapevindeki hatrı sayılır bir bölümde çocuk edebiyatı yayınları yer alıyor. Çocuklar o çocuk kitapevini çok seveceklerdir. Eğer oradan çıkmayı başarabilirsek O’na beşinci kattaki kütüphaneyi sessizce gezdirip 16.yy Şair Baki’nin Divan isimli el yazması eserini göstereceğim.

Bir yıl değil, 40 yıl değil, tam 400 yıl önce elleriyle yazmış Baki...İşte bir çocukla yeniden bir zaman makinasına girdik, ne güzel...

Üstelik denk gelirse çocuk atölyeleri de var...

Teşekkürler Yapı Kredi Kültür Sanat, hoş geldin, umut verdin...