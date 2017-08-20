Hortumla birbirlerine girdiler

Olay, 15 Ağustos günü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kızıllı’daki katı atık depolama tesisinde meydana geldi. Çöplükteki yaklaşık 300 hayvanla ilgilenmek için bölgeye giden Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan ile Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmaya, yanlarında bulunan dernek temsilcileri de dahil oldu. Hayvanseverler tartışmanın ardından birbirlerine sopa, hortum ve biber gazıyla saldırdı. 3 kişinin hafif yaralandığı kavganın ardından iki derneğin gönüllüleri, Varsak Jandarma Karakolu’na giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

"BİZE HORTUMLA SALDIRDI"

Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, Mehmet Orhan’ın Hayvanlara kötü muamele ediyor’ diye şikayet ettikleri için daha önceden de kendilerine saldırdığını ileri sürdü. Orhan hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu kaydeden Yanık, "Bu kişinin kedi evi vardı. Kedi evindeki hayvanlar açlıktan ve susuzluktan ölmüştü. Şikayet ettik ve 54 bin lira ceza kesildi. Bundan sonra bizi sürekli tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı verildi. Çöplükte karşılaştığımızda yanımda bulunan arkadaşımıza yumrukla, yanındaki kadın da hortumla bana saldırdı. Ben de kavgayı önlemek için biber gazı sıktım" dedi.

Mehmet Orhan’ın hayvanseverlerden Çöplükte yaşayan hayvanlara çeşme ve havuz yapacağım’ diyerek 7 bin lira para topladığını öne süren Yanık, "Çöplüğe gittiğimizde sadece bağış olarak verilen küvetleri gördük. Çeşme ve havuz için izin bile alınmamış. Şu an bizim girişimlerimiz sonucu koyulan mamamatikler ve su sebili var. İnsanlardan toplanan para nereye gitti bilmiyorum. Biz hayvanların sömürülmesine karşıyız" diye konuştu.

"4 KİŞİ BANA SALDIRDI"

ASKODER Başkanı Mehmet Orhan ise Arife Yanık’ın 4 arkadaşıyla birlikte kendisini darp etmek için biber gazı, cop ve beyzbol sopasıyla bölgeye geldiklerini iddia etti. Çöplükteki 300 hayvanla aylardan bu yanaÿkendilerinin ilgilendiğini söyleyen Orhan, şöyle konuştu:

"Haftanın 3-4 günü çöplüğe gidip oradaki canlara su ve mama götürüyorum. Temiz su kullanabilsinler diye 18 noktaya küvet yerleştirdik. Bunların böyle bir derdi yok. Oraya mamayla geleceklerine sopayla, biber gazıyla gelmişler. 4 kişi birden bana saldırdı."

Hayvanlara kötü muamele ettiği için ceza yediği iddiasını yalanlayan Orhan, "Onlara ’Hayvan dilendiricileri’ dediğim için bana taktılar. Arabamı satıp açtığım kedi evini şikayet ettiler. Kentsel dönüşüm için boşaltılan mahalleden toplayıp beslediğimiz kedilerin Aşıları, karneleri yok, kapıları büyük üşür hasta olurlar’ diye ceza yazdırdılar. Dernek başkanı olduğum için ceza iki katına çıktı. Ama cezaya itiraz ettik. Hastalıktan ve yaşlılıktan dolayı ölen 4 kediyi mezarlarından çıkarıp İşte ölen kediler’ diye algı yaptılar" diye konuştu.

Antalya’da birçok kişinin hayvansever gibi görünerek hayvanlar üzerinden çıkar sağladığını savunan Orhan, "Bu artık bir sektör olmuş. Bunun annesi siz olun, ilaca mamaya ihtiyacı var’ diye ajitasyon yapıp para topluyorlar. İnsanlar masumane duygularla bunlara para veriyor ama toplanan paranın akıbeti belli değil. Ne de olsa kimse 3 ay sonra Bu hayvan ne oldu’ diye sormuyor. Ben bunlara Hayvan dilendiricileri’ diyorum" dedi.

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