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Hortum fırsatçılarına dikkat!

Burak COŞAN
14.11.2017 - 17:19 | Son Güncelleme:

Antalya’da yaşanan hortum felaketinin ardından Kumluca Ziraat Odaları Birliği Başkanı Süleyman Kayhan uyardı: “Seralarımızda büyük hasar var. Sadece Kumluca’da örtü altı tarım yapılan 1000 dekar alanda zarar olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bu tarım ürünlerinin fiyatlarını yükseltmez. Ancak ortaya aracı simsarlar çıkıp, hortumu ganimet bilip tarım ürünlerinin fiyatlarını yükseltmek isteyenler olabilir” dedi.

ANTALYA’da gerçekleşen hortum felaketinden en çok etkilenen yerler arasında tarım alanları da bulunuyor.

Örtü altı tarım denince akla gelen ilk bölgelerden olan Antalya’nın Finike, Kumluca, Demre ve Kaş ilçelerinde bir çok serada Hortum fırsatçılarına dikkat
hortumdan ağır darbe aldı. Tarım Bakanlığı’nın  hasar tespiti çalışmalarına başladığını ifade eden Kumluca Ziraat Odaları Birliği Başkanı Süleyman Kayhan, “Bizim bölgemizde 800 ile 1000 dekar arasında örtü altı tarım yapılan yer hasar gördü.

Hasatlar yeni başlamıştı. Kumluca’nın büyük çoğunluğunda biber çeşitleri ekiliydi.

Kumluca’da 61 bin dönüm alanda örtü altı tarımı yapılıyor. Kumluca’nın yarısında ise domates ekiliydi.

Hortum fırsatçılarına dikkat

12 bin dönümde biber ve biber çeşiteri var. Bunların dışında patlıcan, salatalık gibi ürünler yetiştiriliyor. Birçok çiftçimiz zarar gördü” dedi.

SPEKÜLATÖRLERE DİKKAT

Yaşanan felaket sonrası zarar gören tarım ürünleri sebebiyle fiyatların yükselip yükselmeyeceğini sorduğumuz Süleyman Kayhan, şunları söyledi:

“Fiyatları arttıracak kadar tarım ürünlerimiz zarar görmedi. Ancak seralarımızda büyük hasar var. Bu konuda da devlet büyüklerinden çiftçilere gerekli desteğin sağlanmasını bekliyoruz. Felaket sonrası ortaya spekülatörler çıkabilir.

‘Antalya’da felaket yaşandı. Tarım ürünlerinin fiyatları yükseldi’ diyen aracılar olabilir.

Hortum fırsatçılarına dikkat

Fiyat artışı bu yüzden tamamen suni olacaktır. Tüketici bilsin ki fiyat artışı yaşanırsa çiftçi emeğinden fazlasını kazanamayacaktır. Kazanç aracıların cebinde gider. Bu spekülatörlere dikkat etmek gerekiyor. Aracı simsarlar hortumu ganimet bilip bunu tüketiciye yansıtabilir.” 

FİYATLAR YÜKSELMEZ

Kaş Ziraat Odası Başkanı da yaklaşık 600 dekar tarım alanının hortumdan etkilendiğini belirterek, “Mahsullerimiz zarar görmedi. Ancak seracılıkta kullanılan örtü ve çatılar büyük zarar gördü. Ürün fiyatlarının artmasını beklemiyoruz ancak spekülatörler ortaya çıkabilir” dedi.

Etiketler: Fırsatçılara dikkat
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