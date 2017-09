'Hormonlu not'a merkez formülü

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, kaldırılan TEOG yerine üzerinde çalışılan sisteme ilişkin, merkezi sınavın olmadığı bir model düşünüldüğünü açıkladı. TEOG’un kaldırılmasının ardından yeni sistem çalışmalarında sona gelen ve üç model belirleyen Bakanlık, ilk Bakanlar Kurulu toplantısında taslakların sunumunu yapacak. Milyonlarca öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren yeni sistem ailelerin en önemli gündem maddesi haline gelirken Hürriyet, bakanlığın üzerinde yoğunlaştığı yeni sistemin detaylarına ulaştı.





Bakanlıkta öne çıkan sistemin ipuçlarını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘özel nitelikli’ belli okullar dışında en iyi okulun öğrencilerin evine en yakın okul olduğunu söylemesi verdi.



YAKLAŞIK 300 LİSEYE SINAVLI GİRİŞ

Yeni alternatife göre en çok talep gören okullar kendi sınavlarını yapacak. Fen ve Sosyal Bilimler liseleri gibi özel nitelikli okullar öğrencileri kendi yapacakları sınavla seçecek. Öğrenciler bu okulların sınavına ortaokul not ortalamasıyla başvuracak. ‘Özel nitelikli’ kapsamına giren yaklaşık 300 lise var. Bu liselerin sınavlarına ise 8’inci sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde 10’unun (100-120 bin öğrenci) girmesi bekleniyor.



Bazı öğrenciler ise yeteneklerine göre sertifikasyon modeliyle okullara yerleştirilecek. Spor, kültür, sanat, topluma hizmet, bilim başlıklı sertifikasyon belgeleri ışığında öğrenciler güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt yaptırabilecek.



BAŞVURUDA NOT ORTALAMASI ÖNEMLİ

Okulların yapacağı sınava başvurmak için not ortalamasının dikkate alınacak olması bazı okulların öğrencilerine ‘hormonlu’ yani şişirilmiş not verebileceği endişelerine yol açıyor. Hürriyet, bakanlığın ‘hormonlu not’ların önüne geçmek için izlemeyi öngördüğü yol haritasına da ulaştı. Bakanlık, her dersten yapılacak birer yazılının sınav sorularını merkezde hazırlayacak ve okullara gönderecek. Öğrenciler, Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil dersleri için bakanlığın hazırladığı sorularla sınav olacak.



KENDİ ÖĞRETMENLERİ NOT VERECEK

Öğrenciler, yılda iki kez merkezin sorularıyla kendi branş öğretmenlerinin gözetiminde sınava girecek. Bu yazılıları yine sınava giren branş öğretmenleri değerlendirip not verecek. Sınavlarda test yöntemi uygulanmayacak. Bu notlar tek başına bir başka okula yerleştirmede kullanılmayacak, sadece hormonlu notlara fren olacak.



Ayrıca 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurulacak. Merkezden gönderilen sorularla yapılan yazılı sınavların notları da bu merkezlerde toplanacak. Merkezler, öğrencinin ilgi alanlarını belirleyerek yeteneklerine göre hangi lise türüne gidebileceğine dair çalışmalar yapacak. Bu birimler okullarla işbirliği içinde çalışacak. Öğrencilerin notları, ilgi alanları takip edilecek.



BİR LİSENİN SINAVI DİĞERİNDE GEÇERLİ OLABİLECEK

ORTAÖĞRETİME geçişte yaklaşık 300 başaılı lisenin yapacağı sınavların bakanlığın kontrolünde mi gerçekleştirileceği, soruları okulların mı hazırlayacağı henüz netlik kazanmadı.



Ancak bazı liselerin yaptığı sınavdan öğrencinin alacağı not diğer lisede de geçerli olabilecek. Böylece öğrenci ayrı ayrı birçok lisenin sınavına girmek zorunda kalmayacak. Örneğin Ankara Fen Lisesi’nin yapacağı sınavdan öğrencinin aldığı puanı İstanbul Fen Lisesi kabul edecek. Bazı okullar, “Ben Ankara Fen Lisesi’nin puanına göre öğrenci alıyorum” diyebilecek. Her öğrenci, bu gözde okulların yapacağı sınavlara giremeyecek. Sınav için gereken not ortalamasının belirlenmesinde akademik başarı etkili olacak ancak sosyal, sanatsal, sporsal yetenekler de özendirilecek.