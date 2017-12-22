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    Huawei'den 4 kameralı telefon: Honor 9 Lite

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi olan ve Mate 10 serisi ile gündemde yerini koruyan Huawei, Honor 9 modelinin uygun fiyatlı versiyonu Honor 9 Lite'ı Çin'de düzenlenen bir etkinlikte tanıttı. Acaba 4 kameralı Honor 9 Lite, hangi özelliklere sahip?

    En popüler akıllı telefon üretici firmalar arasında yer alan ve Mate 10 serisi ile gündemde yerini koruyan Huawei'in adı, Honor 9 Lite'ın çıkan sızıntıları haberleri neticesinde gündemde yerini koruyordu. Şirket, Honor 9 trelefonlarının uygun fiyatlı versiyonu olan Honor 9 Lite'ı Çin'de düzenlenen bir etkinlikte tanıttı. 

    Telefonun özelliklerine bakıldığında ise telefonun 2.36 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemciden ve Mali-T830 MP2 GPU’dan gücünü aldığı görülüyor. 3 GB RAM / 32 GB ve 4 GB RAM / 64 GB olmak üzere iki farklı seçenekte depolama alanıyla sunulan Honor 9 Lite, 5.65 inç boyutunda, 18:9 görüntü formatında olan ve  Full HD+ çözünürlükte ( 1080×2160 piksel ) bir ekrana sahip.

    Huaweiden 4 kameralı telefon: Honor 9 Lite

    Cihazın en çok dikkat çeken özelliği ise kamerası. Zira cihazın ön kamerası 13MP+ 2MP çözünürlükte ve 1080p çözünürlükte video kaydı yapabilen çift kamera şeklinde kullanıcılara sunuluyor. Hızlı şarj özelliğinin ve microSD kart desteğinin sunulduğu cihaz, 3000 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor. Yazılım noktasından telefon incelendiğinde ise cihazın Emotion UI kullanıcı arayüzü ve Android 8.0 Oreo ile kutudan çıktığı görülüyor. Son olarak 182 dolar fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunulan Honor 9 Lite'ın, kısa süre içerisinde Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacağı biliniyor.

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