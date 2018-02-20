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Honda 7 yeni modelle fuarda

Hürriyet Haber
20.02.2018 - 23:26 | Son Güncelleme:

HONDA, 2018’de pazara sunacağı 9 modelden 7’sini Motobike 2018 Fuarı’nda sergilemeye hazırlanıyor. Honda, motosiklet severleri ağırlayacağı standında sürprizlere de yer verecek.

Honda, amiral gemisi Gold Wing’in GL 1800 ve GoldWing Bagger’ın yanı sıra CB125R, CB250R, Africa Twin Adventure, CB125F ve PCX125 modellerini baştan aşağı yenilenmiş halleriyle fuarda görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Öte yandan Honda, neredeyse rekabet ettiği tüm segmentteki modellerinin yenilenmiş versiyonlarını da fuarla birlikte motosiklet severlerin beğenisine sunacak. Honda NC750D INTEGRA, NC750S, NC750X ve X-ADV modelleri de yenilenen versiyonlarını da Türkiye’de ilk kez sergileyecek. Honda ayrıca CB1000R ve Forza250 modellerini de yıl içerisinde satışa sunacak. Uzun dönem stratejilerini Türkiye’de ‘Sağlıklı Motosiklet Kültürü’nü oluşturmak üzerine kurduklarını belirten şirket yetkilileri, “Honda 2018’de piyasaya süreceği 9 yeni model ve güvenli sürüş faaliyetleriyle tehlikeli algısını kırarak motosiklette güvenlik bilincini yaymayı amaçlıyor. Bu hedefi kapsamında güvenli sürüş bilincini aşılamak için müşterilerine teslimat sırasında güvenli sürüş eğitimi verecek olan Honda, bu yılki fuarda da motosikletin akıllı ve güvenli bir seçim olduğu mesajının altını çizen etkinliklere imza atacak” dedi.

Etiketler: honda , gazetehaberleri , motosiklet
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