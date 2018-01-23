HomePod sürekli sizi dinleyecek mi?

Yakın bir zamanda piyasada yer alması beklenen Apple'ın yeni akıllı hoparlör mikrofonu HomePod için kullanıcıların kafasında soru işaretleri halen daha var. Kullanıcıların HomePod'un kendilerini sürekli dinleyeceği iddiasına açıklık getiren Apple, "Hey Siri" komutu verilmediği sürece şirkete HomePod tarafından hiçbir şeyin sızmayacağını belirtti. Ayrıca komutla yapılan gönderimlerinde kime ait olduğunun bilinmeyeceği ve şifrelenmiş bir şekilde gönderileceği ifade edildi.

iOS'un yayınlanan beta sürümü 11.2.5 ile gönderilen Hey Siri İşlevleri kapatma seçeneği de konuyu iyiden iyiye aydınlattı. Apple Ev uygulaması hakkında bir inceleme yapan kullanıcı Filipe Esposito'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre mikrofon kapatma ikonu, ortama göre farklı ayarlamalar ve birden fazla kişiye ait ses kullanımını da var. Bu sayede kişiselleştirmelerin de yapıldığı Filipe Esposito adlı kullanıcıdan öğrenildi. 349 dolar fiyata sahip HomePod'un ne zaman çıkacağı henüz belli değil.