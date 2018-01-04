Modern iş hayatının getirilerinden biri olan home office çalışma son 3-4 yıldır bir hayli yaygın. Ev ortamında çalışmak ilk anda kulağa rahat ve konforlu gelse de bu şekilde çalışmanın da bazı zorlukları bulunabiliyor. Bunların başında da işe konsantre olabilmek ve çalışmak için yeterli motivasyona sahip olabilmek geliyor. Eğer siz de evden çalışıyorsanız bu önerilerle motivasyonunuzu üst düzeye çıkarabilir ve iş kalitenizi yükseltebilirsiniz.

İşte home office çalışanların motivasyonunu artıracak öneriler;

Düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak şart

Home office çalışırken gelişigüzel bir koltukta veya kanepede yatarak çalışmak yerine iş disiplini ve motivasyon sağlayabileceğiniz bir iş ortamı oluşturmanızda fayda var. Düzenli bir masa, ergonomik bir sandalye, iyi ayarlanmış bir ışık ve ofis gereçleri sizi çalışma konusunda motive etmeye yetecektir.

Kıyafetlerinize önem verin

Evde çalışırken rahat olduğu için eşofman ya da pijama giymeniz bir süre sonra işe olan isteğinizin azalmasına ve daha kolay uykunuzun gelmesine yol açabilir. Temiz bir kazak ve rahat bir pantolon giyerek işe koyulmak iş verimliliğinizi artırır ve sizi işe daha kolay motive eder.

Havalandırmaya özen gösterin

Çalışacağınız alanın havalandırmasının iyi olması önemli. Cama yakın bir ortamda çalışarak bol oksijen alabileceğiniz şekilde çalışma alanınızı düzenleyebilirsiniz. Bol oksijen beyninizin daha hızlı çalışmasına yardımcıdır.

Çalışma saatleri belirleyin

Home office çalışmanın en iyi taraflarından biri iş saatlerinizi sizin belirlemeniz. Bunu motivasyonunuzu artıracak biçimde kullanmak için en verimli saat dilimlerinizi çalışma zamanı olarak belirleyebilirsiniz. Böylece hem işe daha kolay konsantre olabilir hem de ertesi güne iş bırakmamış olursunuz.

Sosyal medya alışkanlıklarınızı düzenleyin

Evde çalışanlar için sosyal medyada fazlaca zaman geçirmek iş verimliliğini düşüren etkenlerden. Bunun için iş zamanında sosyal medya kullanımına ara vererek molalarda sosyal medya turunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sosyal medya bildirimlerinizi de iş zamanı sessizde tutmanızda fayda var.

Bazı günlerde dışarıda çalışmayı deneyin

Home office düzen her gün evden çalışacağınız anlamına gelmiyor. Arada çalışma ortamınızda değişiklik yapmak enerjinizi yükseltir. Yüksek konsantrasyon gerektirmeyen işlerinizin olduğu günlerde soluğu sevdiğiniz bir kafede alarak kahve eşliğinde işlerinize göz atabilirsiniz.

Yiyecek-içeceklerinizi önceden hazırlayın

Home office çalışan olarak sürekli mutfağa gitmek yerine kendinize sağlıklı atıştırmalıklardan oluşan bir meyve tabağı hazırlamak ve su sürahinizi düzenli olarak dolu tutmak konsantrasyonunuzu daha kolay gerçekleştirmenizi sağlar.